台北寒舍艾美酒店表示，即日起推出一系列春日優惠至4月30日止，探索廚房推出「探索食尚．午後饗宴」下午茶優惠，週一至週四4人同行可享69折起禮遇。3月27日至5月3日期間，每週五至週日的下午茶時段也將比照假日午餐規格，成人每位2580元+10%。即日起至6月22日，台北寒舍艾美酒店也推出「旅途多一度」住房專案，以彈性房價加99元，即贈1000元餐飲抵用券。
台北寒舍艾美酒店即日起推出「旅途多一度」住房專案，住房只要再加99元，即贈每房每晚1000元餐飲抵用券一張，可於探索廚房自助餐廳、北緯二十五大廳酒吧及寒舍食譜中餐廳使用。
探索廚房平日下午茶優惠 每人最低只要1050元起
探索廚房自助餐廳推出「探索食尚．午後饗宴」活動，即日起至4月30日止，每週一至週四下午茶餐期祭出69折起優惠，3人同行優惠價3600元、4人同行優惠價更下殺69折、總價為4200元，等於每人只要1050元，即可享受五星級自助餐盛宴。餐檯菜色包含新鮮生魚片壽司、以季節海味打造的海鮮吧、現煎鐵板海陸料理、燒烤佳餚、東西方經典熱菜，以及現做現烤披薩等。
假日下午茶 升級假日午餐規格
探索廚房更將於即日起至5月3日，每週五～週日推出「延饗午宴」活動，將下午茶餐期全面升級為假日午餐等級的餐檯，成人每位2580元+10%，同假日午晚餐價格。必吃菜色包含龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹與和牛等頂級海陸美食。甜點也有限定推出「杜拜巧克力蛋糕」、「萬丹紅豆奶油烤年糕」、「爆米花霜淇淋」等。
饗A Joy攜手名廚江振誠推新企劃新菜單 首波春季菜色有3道菜
此外，饗賓集團旗下高端旗艦buffet「饗A Joy」則是攜手國際名廚江振誠，共同推出年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於2026年4月1日開始推出多道新菜。饗賓集團表示，《四季交饗曲》以春、夏、秋、冬四季為概念，首波春季端出3道新菜色，包含「石斑魚骨膠原白湯」、「炙烤炭香和牛舌餅」、「環島西班牙海鮮飯」。
資訊來源：台北寒舍艾美酒店、饗A Joy
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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探索廚房自助餐廳推出「探索食尚．午後饗宴」活動，即日起至4月30日止，每週一至週四下午茶餐期祭出69折起優惠，3人同行優惠價3600元、4人同行優惠價更下殺69折、總價為4200元，等於每人只要1050元，即可享受五星級自助餐盛宴。餐檯菜色包含新鮮生魚片壽司、以季節海味打造的海鮮吧、現煎鐵板海陸料理、燒烤佳餚、東西方經典熱菜，以及現做現烤披薩等。
假日下午茶 升級假日午餐規格
探索廚房更將於即日起至5月3日，每週五～週日推出「延饗午宴」活動，將下午茶餐期全面升級為假日午餐等級的餐檯，成人每位2580元+10%，同假日午晚餐價格。必吃菜色包含龍蝦、鮑魚、干貝、松葉蟹腳、帝王蟹與和牛等頂級海陸美食。甜點也有限定推出「杜拜巧克力蛋糕」、「萬丹紅豆奶油烤年糕」、「爆米花霜淇淋」等。
此外，饗賓集團旗下高端旗艦buffet「饗A Joy」則是攜手國際名廚江振誠，共同推出年度企劃《四季交饗曲 A Gastronomic Symphony of Taiwan’s Four Seasons》，將於2026年4月1日開始推出多道新菜。饗賓集團表示，《四季交饗曲》以春、夏、秋、冬四季為概念，首波春季端出3道新菜色，包含「石斑魚骨膠原白湯」、「炙烤炭香和牛舌餅」、「環島西班牙海鮮飯」。
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