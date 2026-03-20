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▲湖人八村壘（Rui Hachimura）本場出戰17分鐘僅搶下1個籃板，卡位意識不足的頑疾即使詹姆斯在場上嚴厲指正後仍未見實質改善。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（20）日以134：126在驚濤駭浪中擊退邁阿密熱火，成功將近期的不敗神話延續至傲人的8連勝。不過在背靠背的激戰中，「紫金軍團」贏得異常艱辛。連勝的喜悅無法掩蓋輪換陣容中逐漸浮現的問題，里夫斯（Austin Reaves）在防守端遭點名單打後遭網路謾罵，但實為體能透支的非戰之罪；八村壘（Rui Hachimura）17分鐘僅搶1籃板的卡位頑疾始終未見改善；內線海斯（Jaxson Hayes）與射手肯納德（Luke Kennard）這對板凳雙星則雙雙徹底迷航，這4名球員的狀態若不盡快調整，恐將成為湖人衝擊季後賽時引爆的致命引信。比賽最後時刻，里夫斯在防守端連續遭熱火球員點名單打，進攻效率也明顯滑落，賽後在網路上引爆了無數球迷的謾罵。做為球隊後場樞紐，里夫斯在這場背靠背惡戰中被死死釘在場上足足40分鐘，而湖人正處於四天打三場的魔鬼賽程中。這種地獄級的體能消耗任何鐵人都會吃不消，進攻效率下滑、防守腳步跟不上，全是體能徹底透支的必然生理反應。若教練團能給予更合理的喘息空間，里夫斯絕對不至於落入如此狼狽的境地，可說是這波連勝中被誤解最深的一人。相較於里夫斯的非戰之罪，八村壘的問題則完全出在自己身上。他在進攻端的輸出依然穩定，但對籃板球的保護卻是一場災難，全場出戰17分鐘竟只搶下1個籃板球，這樣的數據對一名體能勁爆的鋒線球員而言實在令人無法直視。此前詹姆斯就曾在比賽當下嚴厲指正過八村壘的卡位意識，無奈至今仍未見實質改善。若只有得分卻無法保護防守籃板，在刺刀見紅的高端對決中，這項防守短板絕對會被對手無限放大並痛擊，是湖人目前最需要正視的個人習慣問題。湖人板凳席的穩定性同樣在這場比賽中徹底當機。內線替補海斯近期深陷嚴重的進攻荒，不是得分掛蛋就是瘋狂打鐵。此役身為主打禁區吃餅的長人，繳出6投2中的慘澹命中率，即便偶有護框建樹，如此低迷的籃下終結把握度仍讓二陣容進攻屢屢受挫。更令人絕望的是射手肯納德，他的狀態正以肉眼可見的速度直線墜落。進攻投不進就算了，防守端更不斷被對手撕裂送分。本場1投0中再度得分掛零，除了日前對戰火箭時有過短暫的迴光返照，其餘時間幾乎都在崩盤邊緣徘徊。身為備受教練團信任的外線高砲塔，如今給出的戰力輸出卻是慘不忍睹，是板凳席當前最大的不確定因子。湖人的8連勝固然值得球迷開心，但這場背靠背苦戰已將輪換陣容的瑕疵逼出了水面。如何在連勝期間針對這4人的體能與心態進行急速修復，將是紫金軍團在奔向季後賽前最棘手也最迫切的核心考驗。