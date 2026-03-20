效力於紐約大都會隊的日籍強投千賀滉大，今（20）日在對陣休士頓太空人隊的熱身賽中掛帥先發。他主投4局僅被擊出3支安打無失分，並送出4次三振與1次四球保送，優異的表現不僅讓他拿下勝投，經歷過上賽季的低潮後，千賀滉大在春訓的好表現，讓他有望重返大都會的先發輪值。
千賀滉大展現壓制力 主投4局無失分
這是千賀今年春訓的第3次登板。儘管每局都讓對手上壘，但他展現了極佳的化解危機能力。2局下在二壘有人時，以招牌的指叉球讓打者站著被三振；3局下接連讓太空人強打奧圖維（Jose Altuve）擊出平飛球出局，並三振帕雷德斯（Isaac Paredes）；4局下在被擊出二壘安打後，再以滑球三振完成投球任務。千賀在此役共投63球，
上賽季一度被下放3A 新賽季千賀滉大力拼重返輪值
回顧去年球季，千賀滉大的表現如雲霄飛車般起伏。雖然開季順利，但6月因右大腿後側拉傷進入傷兵名單，7月復歸後狀態始終不理想，甚至在9月被下放小聯盟。甚至沒有被大都會帶進季後賽名單中。
千賀滉大最終在去年賽季最終留下22場先發、7勝6敗、防禦率3.02的成績。目前千賀滉大的身體狀況與球感正穩步提升，春訓出賽3場，總計9.2局投球中，被敲出6支安打，失2分，防禦率1.82的表現。
資料來源：《報知體育》
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這是千賀今年春訓的第3次登板。儘管每局都讓對手上壘，但他展現了極佳的化解危機能力。2局下在二壘有人時，以招牌的指叉球讓打者站著被三振；3局下接連讓太空人強打奧圖維（Jose Altuve）擊出平飛球出局，並三振帕雷德斯（Isaac Paredes）；4局下在被擊出二壘安打後，再以滑球三振完成投球任務。千賀在此役共投63球，
上賽季一度被下放3A 新賽季千賀滉大力拼重返輪值
回顧去年球季，千賀滉大的表現如雲霄飛車般起伏。雖然開季順利，但6月因右大腿後側拉傷進入傷兵名單，7月復歸後狀態始終不理想，甚至在9月被下放小聯盟。甚至沒有被大都會帶進季後賽名單中。
千賀滉大最終在去年賽季最終留下22場先發、7勝6敗、防禦率3.02的成績。目前千賀滉大的身體狀況與球感正穩步提升，春訓出賽3場，總計9.2局投球中，被敲出6支安打，失2分，防禦率1.82的表現。
資料來源：《報知體育》