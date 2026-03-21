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▲上屆表現優異的近藤健介，本屆陷入嚴重打擊荒。出賽4場13打數掛零，打擊率為.000，且多次擊出不符身價的滾地球，甚至在八強賽退居板凳。（圖／美聯社／達志影像）

▲去年剛創下捕手單季60轟紀錄的勞雷，本屆完全沒能發揮長打火力，3場比賽9打數0安打，低迷表現讓他在準決賽與決賽失去先發位置。（圖／美聯社／達志影像）

位置 球員（國家） 關鍵數據（本屆） 投手 伊藤大海（日本） 防禦率11.25、吞下1敗 捕手 卡爾勞雷（美國） 打擊率.000（9打數無安打） 一壘手 里維拉（Emmanuel Rivera，波多黎各） 打擊率.188、0打點 二壘手 朱利安（Edouard Julien，加拿大） 打擊率.158、打序降至第9棒 三壘手 布萊格曼（Alex Bregman，美國） 打擊率.143、2安打 遊擊手 金周元（韓國） 打擊率.188、吞下8次三振 外野手 近藤健介（日本） 打擊率.000（13打數無安打） 外野手 桑托斯（Roel Santos，古巴） 打擊率.091、領頭羊失職 外野手 拉莫斯（Heliot Ramos，波多黎各） 打擊率.063、守備發生失誤 指定打擊 泰勒布萊克（Tyler Black，加拿大） 打擊率.100（10打數1安打）

▲韓國游擊手金周元在本壘攻防戰中的轉傳球不夠精準，賽後慘遭韓國媒體抓戰犯，痛批「傳準一點就出局了」。（圖／路透／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）隨著委內瑞拉奪下隊史首冠圓滿落幕，但在各國頂尖球星閃耀戰場的背後，也有不少大咖球星陷入低潮。日媒《Baseball Channel》近日評選出本屆賽事的「最讓人失望的陣容」，列舉各位置表現未達預期的球員，其中日本代表隊投手伊藤大海及外野手近藤健介也意外榜上有名。在本屆賽事中，原被寄予厚望的日本隊成員伊藤大海與近藤健介，因數據低迷被《Baseball Channel》點名。伊藤大海去年才奪下澤村賞的伊藤大海，本屆出賽2場，防禦率高達11.25。他在對陣韓國時挨了兩分砲，更在八強賽對委內瑞拉領先時被敲出逆轉三分彈，成為該場敗戰投手。上屆表現優異的近藤健介，本屆陷入嚴重打擊荒。出賽4場13打數掛零，打擊率為.000，且多次擊出不符身價的滾地球，甚至在八強賽退居板凳。奪冠熱門、卻再度止敗決賽的美國隊，也有兩名強打者入選此名單，分別是捕手勞雷（Cal Raleigh）和三塁手布萊格曼（Alex Bregman）。去年剛創下捕手單季60轟紀錄的勞雷，本屆完全沒能發揮長打火力，3場比賽9打數0安打，低迷表現讓他在準決賽與決賽失去先發位置。布萊格曼雖然在首戰靠選球上壘，但實質安打難求，5場比賽打擊率僅.143，在關鍵決賽更因打擊不振在末段被代打撤換。名單中也包含多位大聯盟現役好手，其中加拿大重砲泰勒布萊克被評為最失望指定打擊（DH）：日媒評論指出，這些選手在職業聯賽皆是王牌或中心強打，但短期盃賽的高張力與適應問題，讓他們難以發揮實力。特別是加拿大隊的布萊克，雖然他在2024年才登上大聯盟，但本屆身扛4番重任卻直到八強賽才敲出唯一安打，顯示出國際大賽對年輕球員的巨大壓力。儘管本次數據不盡理想，但媒體也表示，這幾位球員依然擁有頂尖天賦，期待他們能在未來賽事中捲土重來，完成「雪恥」。