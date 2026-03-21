2026年世界棒球經典賽（WBC）隨著委內瑞拉奪下隊史首冠圓滿落幕，但在各國頂尖球星閃耀戰場的背後，也有不少大咖球星陷入低潮。日媒《Baseball Channel》近日評選出本屆賽事的「最讓人失望的陣容」，列舉各位置表現未達預期的球員，其中日本代表隊投手伊藤大海及外野手近藤健介也意外榜上有名。
日本隊投手、外野雙星入選
在本屆賽事中，原被寄予厚望的日本隊成員伊藤大海與近藤健介，因數據低迷被《Baseball Channel》點名。伊藤大海去年才奪下澤村賞的伊藤大海，本屆出賽2場，防禦率高達11.25。他在對陣韓國時挨了兩分砲，更在八強賽對委內瑞拉領先時被敲出逆轉三分彈，成為該場敗戰投手。
上屆表現優異的近藤健介，本屆陷入嚴重打擊荒。出賽4場13打數掛零，打擊率為.000，且多次擊出不符身價的滾地球，甚至在八強賽退居板凳。
美國隊巨星卡爾勞雷、布萊格曼失常
奪冠熱門、卻再度止敗決賽的美國隊，也有兩名強打者入選此名單，分別是捕手勞雷（Cal Raleigh）和三塁手布萊格曼（Alex Bregman）。去年剛創下捕手單季60轟紀錄的勞雷，本屆完全沒能發揮長打火力，3場比賽9打數0安打，低迷表現讓他在準決賽與決賽失去先發位置。
布萊格曼雖然在首戰靠選球上壘，但實質安打難求，5場比賽打擊率僅.143，在關鍵決賽更因打擊不振在末段被代打撤換。
失望陣容名單一覽 DH由加拿大潛力新星擔綱
名單中也包含多位大聯盟現役好手，其中加拿大重砲泰勒布萊克被評為最失望指定打擊（DH）：
短期盃賽變數大 明星球員未必能發揮實力
日媒評論指出，這些選手在職業聯賽皆是王牌或中心強打，但短期盃賽的高張力與適應問題，讓他們難以發揮實力。特別是加拿大隊的布萊克，雖然他在2024年才登上大聯盟，但本屆身扛4番重任卻直到八強賽才敲出唯一安打，顯示出國際大賽對年輕球員的巨大壓力。
儘管本次數據不盡理想，但媒體也表示，這幾位球員依然擁有頂尖天賦，期待他們能在未來賽事中捲土重來，完成「雪恥」。
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在本屆賽事中，原被寄予厚望的日本隊成員伊藤大海與近藤健介，因數據低迷被《Baseball Channel》點名。伊藤大海去年才奪下澤村賞的伊藤大海，本屆出賽2場，防禦率高達11.25。他在對陣韓國時挨了兩分砲，更在八強賽對委內瑞拉領先時被敲出逆轉三分彈，成為該場敗戰投手。
上屆表現優異的近藤健介，本屆陷入嚴重打擊荒。出賽4場13打數掛零，打擊率為.000，且多次擊出不符身價的滾地球，甚至在八強賽退居板凳。
奪冠熱門、卻再度止敗決賽的美國隊，也有兩名強打者入選此名單，分別是捕手勞雷（Cal Raleigh）和三塁手布萊格曼（Alex Bregman）。去年剛創下捕手單季60轟紀錄的勞雷，本屆完全沒能發揮長打火力，3場比賽9打數0安打，低迷表現讓他在準決賽與決賽失去先發位置。
布萊格曼雖然在首戰靠選球上壘，但實質安打難求，5場比賽打擊率僅.143，在關鍵決賽更因打擊不振在末段被代打撤換。
名單中也包含多位大聯盟現役好手，其中加拿大重砲泰勒布萊克被評為最失望指定打擊（DH）：
|位置
|球員（國家）
|關鍵數據（本屆）
|投手
|伊藤大海（日本）
|防禦率11.25、吞下1敗
|捕手
|卡爾勞雷（美國）
|打擊率.000（9打數無安打）
|一壘手
|里維拉（Emmanuel Rivera，波多黎各）
|打擊率.188、0打點
|二壘手
|朱利安（Edouard Julien，加拿大）
|打擊率.158、打序降至第9棒
|三壘手
|布萊格曼（Alex Bregman，美國）
|打擊率.143、2安打
|遊擊手
|金周元（韓國）
|打擊率.188、吞下8次三振
|外野手
|近藤健介（日本）
|打擊率.000（13打數無安打）
|外野手
|桑托斯（Roel Santos，古巴）
|打擊率.091、領頭羊失職
|外野手
|拉莫斯（Heliot Ramos，波多黎各）
|打擊率.063、守備發生失誤
|指定打擊
|泰勒布萊克（Tyler Black，加拿大）
|打擊率.100（10打數1安打）
日媒評論指出，這些選手在職業聯賽皆是王牌或中心強打，但短期盃賽的高張力與適應問題，讓他們難以發揮實力。特別是加拿大隊的布萊克，雖然他在2024年才登上大聯盟，但本屆身扛4番重任卻直到八強賽才敲出唯一安打，顯示出國際大賽對年輕球員的巨大壓力。
儘管本次數據不盡理想，但媒體也表示，這幾位球員依然擁有頂尖天賦，期待他們能在未來賽事中捲土重來，完成「雪恥」。
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