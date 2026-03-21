金州勇士（Golden State Warriors）曾於今年季中交易截止日前，針對密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）發動強大攻勢，試圖將這位兩屆MVP帶回灣區。然而，根據ESPN記者謝爾本（Ramona Shelburne）最新的報導指出，儘管勇士誠意十足，這項震撼聯盟的交易方案最終仍因未能給出「年輕基石型球員」，而宣告落空。
勇士豪擲四枚首輪籤 公鹿仍不為所動
報導指出，勇士當時向公鹿提出了一份包含 4 枚無保護首輪選秀權的豐厚報價，試圖試探公鹿的底線。然而，這項提案在密爾瓦基並未獲得太多進展。一名聯盟高層透露，公鹿對「字母哥」的標價極其驚人，除了選秀權，他們更點名要求具備接班實力的「年輕基石型球員」。
公鹿當時屬意的籌碼類型，被形容為像艾吉康（VJ Edgecombe）或莫布里（Evan Mobley）這類等級的年輕核心。勇士雖然選秀權數量可觀，但缺乏能立刻打動公鹿的頂級年輕戰力，成為這樁交易停滯的主因。
公鹿陷入斷崖式崩潰 休賽季交易可能性大增
公鹿目前的處境極其嚴峻。周五以32分之差慘敗給猶他爵士（Utah Jazz）後，球隊在過去12場比賽中僅拿2勝10敗，戰績已落後東區第10名的夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）多達7.5場勝差，季後賽附加賽門票幾乎提前絕望。
隨著球季崩盤，球隊內部也出現矛盾，據悉公鹿球團希望字母哥剩餘賽季停賽以保護資產。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，「字母哥」拒絕停賽建議，堅持上場奮戰。
《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）引述多位高層意見，認為今年休賽季將是字母哥被交易可能性最高的一刻。
勇士的最終考驗 柯瑞爭冠窗口倒數
對勇士而言，38歲的柯瑞（Stephen Curry）奪冠窗口正在縮小，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的合約即將到期，勇士急需引入另一名超巨助陣。
雖然季中的報價被公鹿拒絕，但隨著公鹿正式進入重建期的可能性增加，勇士是否會在今年夏天加碼回歸談判桌，取決於球隊目前的戰績與休賽季的陣容調整。公鹿願意傾聽報價，但代價將維持最高規格，勇士對此比任何人都清楚。
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報導指出，勇士當時向公鹿提出了一份包含 4 枚無保護首輪選秀權的豐厚報價，試圖試探公鹿的底線。然而，這項提案在密爾瓦基並未獲得太多進展。一名聯盟高層透露，公鹿對「字母哥」的標價極其驚人，除了選秀權，他們更點名要求具備接班實力的「年輕基石型球員」。
公鹿當時屬意的籌碼類型，被形容為像艾吉康（VJ Edgecombe）或莫布里（Evan Mobley）這類等級的年輕核心。勇士雖然選秀權數量可觀，但缺乏能立刻打動公鹿的頂級年輕戰力，成為這樁交易停滯的主因。
公鹿目前的處境極其嚴峻。周五以32分之差慘敗給猶他爵士（Utah Jazz）後，球隊在過去12場比賽中僅拿2勝10敗，戰績已落後東區第10名的夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）多達7.5場勝差，季後賽附加賽門票幾乎提前絕望。
隨著球季崩盤，球隊內部也出現矛盾，據悉公鹿球團希望字母哥剩餘賽季停賽以保護資產。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，「字母哥」拒絕停賽建議，堅持上場奮戰。
《Bleacher Report》記者平克斯（Eric Pincus）引述多位高層意見，認為今年休賽季將是字母哥被交易可能性最高的一刻。
對勇士而言，38歲的柯瑞（Stephen Curry）奪冠窗口正在縮小，加上波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的合約即將到期，勇士急需引入另一名超巨助陣。
雖然季中的報價被公鹿拒絕，但隨著公鹿正式進入重建期的可能性增加，勇士是否會在今年夏天加碼回歸談判桌，取決於球隊目前的戰績與休賽季的陣容調整。公鹿願意傾聽報價，但代價將維持最高規格，勇士對此比任何人都清楚。