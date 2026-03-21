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南湖高中高三主將幸宇勝，在114學年度HBL高中籃球聯賽男子組四強賽中化身「戰神」，面對頭號種子東泰高中，全場狂飆平生涯最高的34分，並抓下驚人的20籃板外加5抄截。靠著這份「30+20」的鬼神級數據，南湖高中在下半場完成大逆轉，以79：71擊沈東泰，隊史首度殺進HBL總冠軍賽。賽後幸宇勝笑著表示：「今天出手真的蠻不合理的，甚至跟隊友道歉，因為感覺自己打瘋了。」身高僅172公分的幸宇勝，去年曾代表台灣站上紐約Jordan THE ONE一對一世界四強舞台。今日回到HBL最高殿堂，他在下半場展現了完全不同層級的統治力。第三節南湖落後達雙位數時，幸宇勝開啟無雙模式，單節率隊灌進28分反超比分。賽後談到那段瘋狂的得分秀，幸宇勝有點不好意思地笑說：「今天出手真的蠻不合理的，我甚至跟隊友周佑承道歉，叫他傳球給我，因為我感覺自己『打瘋了』。」他形容那種狀態下，只要球在手上信心就爆棚，「進一球後信心就更多，那種萬眾矚目的感覺真的很爽。」除了進攻端火力全開，幸宇勝最令人嘖嘖稱奇的是抓下20個籃板，其中多次是在東泰200公分外籍生羅雄威頭上強摘。幸宇勝對此展現高度鬥志：「進攻可以獲得掌聲，但籃板可以獲得比賽勝利。」這種拚命三郎的態度，成功彌補了南湖禁區的身材劣勢。此外，教練曾哲彥賽前特別指派幸宇勝負責看管東泰核心控衛全億，幸宇勝也完美達成任務，利用窒息式的防守造成對手多次失誤。他坦言：「雖然一開始有點陌生，但後來慢慢抓到對方的節奏，守得還不錯。」南湖高中過去曾出產過周桂羽、簡廷兆等知名「南湖雙槍」，但從未踏進過冠軍賽地板。今日幸宇勝率隊改寫歷史，他謙虛表示：「能創造南湖歷史很開心，但這是靠大家，不是只靠我。」他也提到，明天學長周桂羽將到場觀賽，讓他「壓力有點大」。從高一的青澀到高三扛起勝負，幸宇勝經歷過傷病低潮，如今終於在高中最後一年站上爭冠舞台。對於明天的最終決戰，他與最佳搭檔周佑承只有一個目標：「任務還沒結束，最後一場要把冠軍帶回南湖。」