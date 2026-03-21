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▲陽明高中在隊長蘇衡10分10籃板115助攻「大三元」的全能表現帶領下，以78：57輕取南山高中。（圖／高中體總提供）

▲面對明天的對手北一女中，李台英教練坦言這是一場艱難的挑戰，並透露了3點具體的應戰策略。（圖／記者朱永強攝）

台北小巨蛋今（21）日迎來 HBL 四強震撼對決，陽明高中在隊長蘇衡10分10籃板115助攻「大三元」的全能表現帶領下，以78：57輕取南山高中，成功挺進明天的冠軍戰。這場勝利對陽明高中而言意義非凡，不僅終結了過去連續5年晉級四強卻都在首戰敗北、只能爭奪季軍的「小巨蛋首戰魔咒」，更讓總教練李台英感性地在記者會上和學生們唱道：「等了好久，終於等到今天！」賽後，李台英教練難掩激動心情，甚至開玩笑地唱起歌來。她表示，外界一直強調陽明連5年無緣在小巨蛋第一場獲勝，這確實給了球員不小的壓力，但今天孩子們總算挺過這一關。雖然比賽前段球員因包袱太重顯得有些起伏，但最終仍展現韌性，成功突破僵局。李台英特別感謝教練團、物理治療師及校友們不離不棄的支持，「這麼多年來，我們常因傷兵問題感到可惜，今年球員身體狀態保持得不錯。這一刻是所有陽明人期待已久的，我們終於能對得起所有幫助過我們的人。」今日攻下大三元的隊長蘇衡，賽後表示過去兩年進入小巨蛋都首戰失利，非常不開心，今年終於能帶著笑容晉級。李台英教練評價蘇衡與搭檔張妤昕時提到，兩人因自律且責任心強，給了自己過多壓力。儘管蘇衡今日在情緒掌控與投籃選擇上仍有進步空間，但她在場上扮演了關鍵的領導角色，給予妤昕、孫語婕等高一學妹一種「安定的感覺」，這也是今日贏球的隱形功臣。面對明天的對手北一女中，李台英教練坦言這是一場艱難的挑戰，並透露了3點具體的應戰策略，包括：保持平常心、打出好的攻防轉換，以及限制失誤和控制籃板。李台英指出，北一女12名球員中有11人穿過中華隊球衣，實力極強，但也因此背負更多爭冠壓力。陽明則沒有包袱，將以「平常心」應戰，並期待在對手表現稍微低迷時尋求贏球契機。李台英透露，他們在小盃賽中擊敗過北一女，說明球隊在沒有壓力的情況下是有機會贏的，就是要保持這種心理狀態。強調明天防守與轉換快攻將是重點，「陽明將堅持核心特色，利用積極防守帶動轉換快攻，力求打出快速節奏。」同時李台英也表示，必須限制失誤與籃板才有機會，面對北一女侵略性極強的防守與衝搶意識，李台英強調必須限制球隊失誤次數，並嚴加看管進攻籃板。「北一女每個點都很強，要壓制真的很難。」李台英教練表示：「我們戰力雖然不及人家，但絕對不會輕易放棄任何贏球的機會。我們會珍惜與這種高等級球隊競爭的機會，盡力做好一切。」