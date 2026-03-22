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▲蘇衡坦言，球隊在前兩節並未團結在一起，猶如「一團散沙」。然而，一句賽前的精神喊話成為了扭轉戰局的關鍵。（圖／記者朱永強攝）

▲這座冠軍對於陽明高中教練李台英而言，意義非凡。回顧HBL歷史，77學年度的第一屆賽事，李台英就曾以球員身分拿下冠軍；然而轉換身分成為教練後，這條奪冠之路她卻走了將近30年。（圖／記者朱永強攝）

陽明高中不僅成功打破「小巨蛋首戰魔咒」，更在冠軍戰中上演驚天大逆轉！面對賽前被外界看好、甚至被自家球員戲稱為「準中華隊」的強敵北一女中，陽明高中展現強大韌性，在該場比賽上半場一度落後12分的劣勢下毫不氣餒，最終以挑戰者之姿成功翻盤，勇奪HBL后座。全隊在休息室歡唱劉德華的《今天》，教練李台英也激動落淚。面對實力強勁的北一女，陽明高中開局打得並不輕鬆。球員蘇衡坦言，球隊在前兩節並未團結在一起，猶如「一團散沙」。然而，一句賽前的精神喊話成為了扭轉戰局的關鍵。蘇衡賽後分享道：「今天賽前有人說：『我們是不平凡的人，要成就不平凡的事』。經過中場的溝通與講話過後，我們重新團結在一起，真正成為了不平凡的人，成就了這件不平凡的事。」這座冠軍對於陽明高中教練李台英而言，意義非凡。回顧HBL歷史，77學年度的第一屆賽事，李台英就曾以球員身分拿下冠軍；然而轉換身分成為教練後，這條奪冠之路她卻走了將近30年。「賽前大家還是認為北一女勝券在握，我們很尊敬對手，就算輸球也能學到很多。」李台英感性地說，漫長的執教生涯中，她甚至曾自我懷疑是不是「沒拿冠軍的命」。如今終於破繭而出，她滿懷感激地表示：「這一天等很久了，支持我們的人非常多，他們不離不棄等了非常久，很高興希望能給他們一個非常好的成績。」奪冠的背後還有一段溫馨插曲。李台英透露，球隊的營養師在一路陪伴孩子們上營養課的過程中，曾特別播放了天王劉德華的經典歌曲《今天》，並期許陽明女將們有朝一日能踏上小巨蛋的舞台高唱這首歌。李台英認為這首歌的意境完美契合了球隊的歷程：「當努力得到的成果實現，再怎麼累也值得。」賽後，欣喜若狂的陽明將帥們也如願在媒體室齊聲歡唱，用歌詞為這段漫長卻甜美的奪冠之旅畫下最完美的句點：「等了好久，終於等到今天；夢了好久，終於把夢實現。前途漫漫任我闖，幸虧還有你在身旁；盼了好久，終於盼到今天；忍了好久，終於把夢實現。那些不變的風霜，早就無所謂，累也不說累。」