我是廣告 請繼續往下閱讀

▲暫停回來後南湖陷入得分荒，讓松山追近至3分差，首節結束南湖以24：21暫時領先。南湖闖進冠軍戰的大功臣幸宇勝維持昨天火燙的手感，首節就進帳9分。（圖／記者朱永強攝）

▲114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組決賽今（22）日落幕，南湖高中雖然最終以71：87不敵衛冕軍松山高中、拿下亞軍。（圖／記者朱永強攝）

114學年度HBL高中籃球甲級聯賽男子組決賽今（22）日落幕，南湖高中雖然最終以71：87不敵衛冕軍松山高中、拿下亞軍，但「高一小巨人」王以勒在最重要的冠軍戰徹底爆發，狂砍全隊最高的23分，驚艷全場。王以勒此役因五犯提前離場無力助隊登頂，但他的表現已讓學長幸宇勝直呼：「表現真的蠻神的。」南湖高中今日在第二節一度陷入得分荒，王以勒挺身而出，內外開火單節獨拿15分，幫助南湖在幸宇勝下場休息時穩住局勢。第三節他更是一度連砍8分，帶領球隊吹起反攻號角。然而，在決勝節剩餘 4 分鐘時，王以勒因防守處理不當五犯畢業，南湖也隨即失去進攻重心。賽後，王以勒還是有點遺憾：「很謝謝球迷和隊友讓我站上小巨蛋。今天五犯主要是防守沒控制好，我很想幫球隊贏球，手感來了就一直投，就像昨天的宇勝學長一樣。」對於未完成的奪冠夢，他堅定地表示：「高一還不算完美，但我還有兩年，希望之後能再回到這個舞台。」昨日砍下「雙二十」神數據的南湖核心幸宇勝，今日受到松山嚴密看守，但他對於學弟王以勒的表現給予最高肯定：「我覺得他今天蠻神的，我一度以為他會主宰這場比賽。可惜最後壓力大、失誤偏多，不然他真的有機會同時拿下MVP與新人王。」幸宇勝透露，賽後他也與並肩作戰多年的周佑承互相拍肩鼓勵，「我們還有大學，還要繼續一起努力。」雖然高中生涯最後一戰沒能圓夢奪冠，但幸宇勝樂觀表示：「未來路還很長，不會因為一場比賽就想太多，會繼續精進自己。」針對外界關心的未來動向，幸宇勝坦言目前仍在評估中，「不論是旅外或留在台灣都有可能，目前還沒確定。」此役命中率高達61.5%、三分8投5中的王以勒則冷靜分析，明年的南湖陣容可能不如今年完整，但他已經準備好帶領學弟一步步重頭來過：「明年我們就是從八強開始，一步步做好教練執行的東西。」這場驚奇之旅雖然遺憾落敗，但也宣告了南湖高中新一代核心的強勢崛起。