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MLB洛杉磯道奇今（23）日正式宣布，將韓籍內野手金慧成下放至小聯盟3A，確定連續2年從小聯盟展開球季。儘管金慧成在先前的WBC世界棒球經典賽表現低迷，但回歸春訓後打擊率超過4成，反觀競爭對手弗里蘭（Alex Freeland）打擊率僅1成16，卻從大聯盟開季，韓國媒體《MyDaily》痛批道奇球團太過分，「衝擊！道奇隊太過分，金慧成打擊率4成07竟被送往3A... 先發二壘手夢碎？」韓媒《MyDaily》開頭寫道：「令人震驚，金慧成接到了前往3A的通知。」隨後提出質疑，表示金慧成今年春訓熱身賽繳出打擊率4成07、1支全壘打、6分打點與5次盜壘的優異成績，卻仍不受重用。報導也提到，雖然金慧成在WBC僅對日本敲出1支全壘打，表現未如預期，「但絕不能因為WBC的低迷，就成為將金慧成下放3A的理由，實際上，他的熱身賽發揮出色。」金慧成以主守二壘手的內野工具人身分，挑戰開季大聯盟失利，道奇最終選擇24歲競爭對手弗里蘭，但後者春訓打擊率僅有1成16，對此韓媒重砲抨擊道奇，「根本做出難以理解的選擇。」韓媒首年就多次公開為金慧成抱屈，直言道奇根本沒有善用金慧成，就算他展現火燙打擊手感，仍無緣大聯盟開季。「這次的人事處理，已經明確顯示，道奇並未將金慧成視為主力核心。」如今道奇開幕戰二壘手將在弗里蘭與羅哈斯（Miguel Rojas）之間二選一，「論及未來發展性，金慧成難道真的比這2人差嗎？道奇真的這麼認為嗎？這個決定真的很讓人感到衝擊。」