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▲球迷認為蘇嵐鴻投球姿勢與達比修有相似，他本人也曾自曝偶像就是達比修有。（圖／蘇嵐鴻IG）

效力聖地牙哥教士的19歲旅美小將蘇嵐鴻，昨入選新秀對抗賽，首秀1局無失分還送出2次三振，極速156公里更技驚四座，片段在Threads上引發瘋傳，球迷除大讚蘇嵐鴻球速大躍進之外，不少人也提到他投球姿勢、身形都與同隊的日本名投達比修有有幾分相似，「真的很像達爾」、「不說以為是達比修」、「投球姿勢好看啊協調性真好」蘇嵐鴻去年以77.5萬美元簽約金（約合新台幣2488萬）加盟教士，昨戰就入選新秀對抗賽並上場交手小熊潛力新秀，這是蘇嵐鴻旅美首場實戰，2出局後，他面對最後一名打者史奈爾（Kade Snell）時狂飆生涯極速97英哩（約156.1公里）速球，昨戰均速也有95英里上下，讓人看見無限希望。蘇嵐鴻去年U18國際賽，球速約為151公里，旅美半年球速就大進化，加上具備188公分優異身高與協調性，不少球迷看到他狂飆火球片段後，都聯想到旅美13年、累積115勝的超級名投達比修有。實際上，蘇嵐鴻兒時偶像也正是達比修有，因而才選擇11號作為背號，展開旅美生涯，當時加盟教士時，球團也高規格接待，安排達比修有與他親自會面。蘇嵐鴻本人也表示，「我選擇穿上11號，因為那是達比修有的背號。我一直很敬佩他在場上的專注與競爭心態，他的球質、訓練態度與每天的自我要求都讓我非常敬佩。我希望能以他為榜樣，持續學習、努力成長。」蘇嵐鴻好表現也受到球迷讚賞，不少人認為他未來潛力十足，「好猛 怪不得第一年就派去打新秀對抗賽」、「進步幅度超大」、「真的好有達爾的FU喔，我們真的有機會有投手黃金十年了」