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▲因傷錯過經典賽的小熊隊台美混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long），則在大聯盟熱身賽面對水手隊時，單場狂敲3安演出「猛打賞」，展現強悍的進攻能力。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）春訓熱身賽進入尾聲，今（22）日效力於聖地牙哥教士隊的19歲小將蘇嵐鴻，在大聯盟新秀對抗賽迎來職棒生涯首秀，後援1局連續解決3名打者，球速催到驚人的156公里；而因傷錯過經典賽的小熊隊台美混血強打「龍仔」龍恩（Jonathon Long），則在大聯盟熱身賽面對水手隊時，單場狂敲3安演出「猛打賞」，展現強悍的進攻能力。去年以77.5萬美元簽約金加盟教士隊的蘇嵐鴻，今日於新秀對抗賽交手小熊隊。他在第7局球隊落後時登板，這僅僅是他旅美後的首場實戰。蘇嵐鴻面對首名打者塞佩達（Angel Cepeda）火球連發，最終送出三振；接著僅用1球便讓艾爾斯（Owen Ayers）擊出滾地球出局。面對最後一名打者史奈爾（Kade Snell）時，蘇嵐鴻更投出此役最快的97英哩（約156.1公里），最終以揮空三振霸氣收尾。總計蘇嵐鴻後援1局用11球，讓對手三上三下並投出2次三振，四縫線速球均速高達155公里，成功在美職生涯起步寫下完美開局。在另一場大聯盟熱身賽中，芝加哥小熊隊的台美混血重砲龍恩同樣表現亮眼。擔任先發第7棒、一壘手的他，此役面對水手隊明星投手柯比（George Kirby）展現精準選球，首打席便擊出擊球初速高達166.2公里的強勁安打。龍恩全場4打數3安打，完成生涯首度大聯盟熱身賽的猛打賞。更令人驚嘆的是，這3支安打的擊球初速全數破百英哩。此役過後，他的打擊率攀升至0.333，攻擊指數（OPS）高達0.920，強勢向教練團證明他已經準備好迎接開季。