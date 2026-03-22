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▲鄧愷威此役僅用12球就完成三上三下，最快球速飆至95.2英里（約153.2公里）。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）熱身賽持續進行中，今日兩位台灣好手都傳出捷報。效力休士頓太空人的右投鄧愷威，在對陣大都會的比賽中完美中繼1局，隨後靠著隊友的火力支援幸運奪下春訓首勝；而守護者隊的台美混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）也敲出關鍵安打，終結近期的打擊低潮。太空人今日作客紐約大都會，台灣投手鄧愷威在7局下球隊3：5落後時登板。他上場後展現極佳的穩定性與球速，首名打者便碰上大都會當家球星林多（Francisco Lindor），鄧愷威僅用3球就讓對方擊出一壘滾地出局。隨後他面對兩名小聯盟打者也應付自如，雖然一度陷入1好3壞的球數劣勢，但最終靠著時速93.2英里（約150公里）的伸卡球誘導打者擊出飛球出局。鄧愷威此役僅用12球就完成三上三下，最快球速飆至95.2英里（約153.2公里）。由於太空人打線隨即在8局上灌進4分大局反超比分，最終以7：5擊敗大都會，讓投完1局無失分的鄧愷威收下今年春訓的首場勝投。此戰過後，鄧愷威的春訓防禦率下修至優異的 2.53，每局被上壘率（WHIP）更是僅有0.84。另一場由守護者對戰巨人的賽事，在經典賽一炮而紅的混血好手費爾柴德持續為開季名單拚搏。今日他獲得重用擔任先發第4棒左外野手，雖然首打席吞下三振，陷入近期打擊泥沼，但在6局上的第三個打席，他終於逮中對手的伸卡球，敲出擊球初速85.8英里的中外野方向的安打，終結了近期的安打荒。上壘後的費爾柴德展現經典賽時的積極跑壘，趁著對手兩次暴投攻占三壘，並在隊友安打掩護下跑回球隊分數。總計費仔此戰3打數1安打、跑回1分，打擊率微幅回升至0.208。雖然守護者最終以7：10不敵巨人，但費仔及時找回手感對爭取開季名單至關重要。