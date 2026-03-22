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昨（21）日富邦悍將對戰樂天桃猿的比賽，樂天推派威能帝先發登板，富邦前幾局雖遭到封鎖，但靠著五局的觸身，以及戰術推進，成功靠著一支安打打回分數。而富邦先發投手江國豪雖在首局被陳晨威擊出全壘打，但隨後富邦投手群便一分未失，奠定了這場比賽的勝基。在昨天比賽結束後，富邦以四勝兩敗一合的戰績，暫居龍頭。先發投手江國豪，先發六局用71球，僅被擊出一支安打失掉一分，而後續接手的劉昱言、林栚呈、張奕聯手中繼2局都沒失分，曾峻岳雖於9局下1出局後行成滿壘，仍連有驚無險關門守勝。富邦投手群本場合計送出了十次三振，僅被打出三支安打，調整狀況相當理想。富邦5局上突破威能帝的封鎖，張洺瑀獲觸身球後盜上二壘，被豊暐犧牲觸擊送上三壘，葉子霆出棒被擠壓卻形成幸運安打送回張洺瑀。富邦7局上重啟攻勢，張洺瑀、豊暐相繼安打後發動雙盜壘，張洺瑀趁豊暐在二壘前出局滑回本壘攻下超前分。本場比賽後段棒次發揮十分理想，張洺瑀、豊暐、葉子霆都有單場雙安的演出，盼能延續好手感，延續到開季。