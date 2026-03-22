美國職棒大聯盟（Major League Baseball）球員集體「變矮」了？根據《紐約郵報》（New York Post）報導，近期大聯盟官網的球員資料出現顯著變動，多位球星的登記身高大幅縮水。其中，最受矚目的莫過於前洛杉磯道奇球星、現效力於坦帕灣光芒的內野手拉克斯（Gavin Lux），其身高從原先登記的188公分降至180公分，整整「縮水」了8公分之多。
球員不再浮報身高 為了ABS的公平性
這波身高下修並非球員營養不良，而是為了因應「自動化球投捕挑戰系統（ABS）」的全面精準化。由於ABS系統是根據球員的生理身高來設定每個人的專屬好球帶頂部與底部，哪怕只有幾公釐的落差，都可能影響挑戰判定。
為了確保比賽公平性，大聯盟今年起廢除過往的「球員自報身高」制度，改採極為嚴苛且標準化的測量方式，測量時必須「脫帽」、「脫鞋」、「露出膝蓋」、「背部貼牆」且「腳跟併攏」，嚴禁駝背。
為避免因整日活動導致脊椎壓迫而產生的生理身高誤差，測量統一限定在上午10點至中午12點之間進行。使用醫療等級儀器測量兩次，若兩次誤差超過數公釐，則需進行第三次測量並取其平均值。
多位球星「受害」 名單持續增加
除了拉克斯之外，多位球員的身高資料也出現明顯變動，克里夫蘭守護者捕手奈勒（Bo Naylor）從183公分降至175公分（縮水8公分）。波士頓紅襪捕手王恩（Connor Wong）：從185公分降至180公分（縮水5公分）。
過去球員為了塑造高大強悍的形象，往往會在官方身高上「灌水」，這在職業運動界早已是公開的秘密。然而在科技執法的ABS系統面前，數據必須絕對真實。這項變動在社群媒體上引發球迷瘋傳，網友紛紛調侃：「原本以為是看球賽，結果是在看體檢報告」、「看來以後不能再拿官方身高當參考了」。
大聯盟官方表示，建立最精準的選手數據庫是推動賽事科技化不可或缺的一環。隨著這項嚴格測量制度的落實，未來球迷在球場上看見的數據，將會是最真實的「實寸」表現。
ABS 系統（Automated Ball-Strike System，自動化好球帶系統）是什麼？
ABS系統，俗稱「電子好球帶」，是利用先進的追蹤攝影機與感測技術，即時偵測球通過本壘板的位置，並透過軟體精確判定「好球」或「壞球」。相較於傳統由主審肉眼判斷，ABS系統能維持每一球判決的一致性，有效減少因主審視角受限或情緒影響而產生的誤判。目前大聯盟採取的「挑戰制」，即是當球員對判決有異議時，可啟動 ABS 系統進行最終確認，僅需數秒即可透過螢幕顯示結果。
為了讓ABS系統運作更公平，大聯盟配套實施了嚴格的身高測量新制。由於好球帶的頂部與底部是根據球員的生理高度（如膝蓋位置與肩膀中點）來設定，因此球員不能再像過去那樣「虛報」身高。新規則要求球員必須在特定時間內，以脫鞋、貼牆、醫療級儀器測量出的「真實身高」作為系統參數。這項變動不僅讓球員的身高數據「現原形」，也確保了每位打者在面對自動判讀系統時，其好球帶的大小是絕對符合個人生理條件且公平的。
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這波身高下修並非球員營養不良，而是為了因應「自動化球投捕挑戰系統（ABS）」的全面精準化。由於ABS系統是根據球員的生理身高來設定每個人的專屬好球帶頂部與底部，哪怕只有幾公釐的落差，都可能影響挑戰判定。
為了確保比賽公平性，大聯盟今年起廢除過往的「球員自報身高」制度，改採極為嚴苛且標準化的測量方式，測量時必須「脫帽」、「脫鞋」、「露出膝蓋」、「背部貼牆」且「腳跟併攏」，嚴禁駝背。
為避免因整日活動導致脊椎壓迫而產生的生理身高誤差，測量統一限定在上午10點至中午12點之間進行。使用醫療等級儀器測量兩次，若兩次誤差超過數公釐，則需進行第三次測量並取其平均值。
除了拉克斯之外，多位球員的身高資料也出現明顯變動，克里夫蘭守護者捕手奈勒（Bo Naylor）從183公分降至175公分（縮水8公分）。波士頓紅襪捕手王恩（Connor Wong）：從185公分降至180公分（縮水5公分）。
過去球員為了塑造高大強悍的形象，往往會在官方身高上「灌水」，這在職業運動界早已是公開的秘密。然而在科技執法的ABS系統面前，數據必須絕對真實。這項變動在社群媒體上引發球迷瘋傳，網友紛紛調侃：「原本以為是看球賽，結果是在看體檢報告」、「看來以後不能再拿官方身高當參考了」。
大聯盟官方表示，建立最精準的選手數據庫是推動賽事科技化不可或缺的一環。隨著這項嚴格測量制度的落實，未來球迷在球場上看見的數據，將會是最真實的「實寸」表現。
ABS 系統（Automated Ball-Strike System，自動化好球帶系統）是什麼？
ABS系統，俗稱「電子好球帶」，是利用先進的追蹤攝影機與感測技術，即時偵測球通過本壘板的位置，並透過軟體精確判定「好球」或「壞球」。相較於傳統由主審肉眼判斷，ABS系統能維持每一球判決的一致性，有效減少因主審視角受限或情緒影響而產生的誤判。目前大聯盟採取的「挑戰制」，即是當球員對判決有異議時，可啟動 ABS 系統進行最終確認，僅需數秒即可透過螢幕顯示結果。
為了讓ABS系統運作更公平，大聯盟配套實施了嚴格的身高測量新制。由於好球帶的頂部與底部是根據球員的生理高度（如膝蓋位置與肩膀中點）來設定，因此球員不能再像過去那樣「虛報」身高。新規則要求球員必須在特定時間內，以脫鞋、貼牆、醫療級儀器測量出的「真實身高」作為系統參數。這項變動不僅讓球員的身高數據「現原形」，也確保了每位打者在面對自動判讀系統時，其好球帶的大小是絕對符合個人生理條件且公平的。