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洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）今（22）日作客奧蘭多魔術，不僅延續連勝氣勢，陣中兩大巨星更聯手改寫NBA美國職籃（National Basketball Association）歷史。超級球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）正式超越名人堂中鋒派瑞許（Robert Parish），成為NBA史上出賽場次最多的球員；而當家後衛唐西奇（Luka Doncic）也憑藉驚人的得分爆炸力，打破多項聯盟與隊史紀錄。現年41歲、正處於職業生涯第23個賽季的詹姆斯，今日先發登場完成生涯第1612場例行賽，正式超越派瑞許保持了近30年的1611場紀錄，獨居NBA歷史出賽榜首。詹姆斯對此表示：「這並非我預設的目標，但我始終認為，如果你不能為隊友上場效力，就無法成為一名領袖。」前紀錄保持人派瑞許也大方送上祝福，盛讚詹姆斯極度自律的身體保養與卓越的職業生涯壽命。詹姆斯本季依舊維持場均20分以上的明星級數據，是湖人衝刺季後賽的定海神針。除了詹姆斯的長青紀錄，湖人另一位核心唐西奇在今日對戰魔術的比賽中同樣大放異彩。他在上半場僅出賽20分鐘，便以18投10中的高效表現轟下25分5助攻3抄截。根據數據統計，這是唐西奇本賽季第38次達成「單半場得分20+」，正式超越傳奇球星科比（Kobe Bryant）在 2002-03賽季的紀錄，躍居湖人隊史單季最高次數的第四名。目前該紀錄的前三名仍由柯比包辦（最高紀錄為 2005-06 賽季的60次）。唐西奇在過去兩場比賽合計狂砍100分，包括前場對陣熱火時寫下隊史繼柯比引退戰後首見的單場60分壯舉。靠著詹姆斯、唐西奇、里夫斯（Austin Reaves）與艾頓（Deandre Ayton）等人的穩定發揮，湖人目前正處於八連勝的高峰，戰績45勝25敗暫居西區第三。球隊近期在10場比賽中贏下9場，展現出強大的爭冠競爭力。