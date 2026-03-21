儘管當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸傷勢缺陣，東區龍頭底特律活塞今（21）日在主場展現強大的團隊深度。在內線核心杜倫（Jalen Duren）全場狂轟23分的帶領下，活塞於第二節發動猛烈反撲逆轉戰局，最終以115：101輕取金州勇士。此役過後，活塞不僅完成賽季對勇士的二連勝，更正式成為本季東區首支鎖定季後賽席次的球隊。
杜倫禁區大殺四方 活塞次節掀進攻高潮
比賽開局，勇士靠著梅爾頓（De'Anthony Melton）外線發難取得領先，首節結束活塞暫以21：26落後。然而進入第二節，活塞進攻火力全面復甦，單節轟下36分。儘管勇士一度領先達 9 分，但活塞隨即回敬一波 15：3 的攻勢完成反超。半場結束，活塞以 57：50 奪回領先優勢。
易籃後，勇士進攻陷入乾旱期，連兩節得分未達 25分；反觀活塞多點開花。末節活塞更是一開局就打出 10：0 的高潮，將領先優勢擴大至 24 分，徹底擊碎勇士逆轉希望，比賽早早進入垃圾時間。
勇士近況淒慘 傷病與失誤成致命傷
勇士隊近期陷入低迷，近 7 場比賽僅取得 1 勝 6 敗，排名已下滑至西區第10。本場比賽勇士失誤頻頻，外線手感也未能延續，全隊得分最高的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）僅進帳15分。
更令勇士雪上加霜的是，內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在上半場因下背部酸痛提前退賽，回歸日期成疑。老將格林（Draymond Green）表現極其低迷，全場 2 投 0 中得分掛零，僅抓下 5 籃板並傳出 6 助攻，卻發生高達 4 次失誤，未能發揮穩定軍心的作用。
⭐️勇士又傷一人！波爾辛吉斯下背部痠痛突然退場 轉隊後只打7場
季後賽：活塞率先晉級、勇士跌至西區第十
底特律活塞在本賽季脫胎換骨，繼西區雷霆與馬刺後，成為全聯盟第三支拿到季後賽門票的隊伍。雖然康寧漢預計將缺席一段時間，但團隊的多點開花讓底特律球迷看到了重返榮耀的希望。
反觀勇士隊，失利後戰績滑落至西區第十，正處於附加賽邊緣。在柯瑞兄弟（Stephen&Seth Curry）等多名主力缺陣的情況下，如何止住連敗頹勢、保護剩餘球員健康，將是總教練柯爾（Steve Kerr）面臨的最大考驗。
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比賽開局，勇士靠著梅爾頓（De'Anthony Melton）外線發難取得領先，首節結束活塞暫以21：26落後。然而進入第二節，活塞進攻火力全面復甦，單節轟下36分。儘管勇士一度領先達 9 分，但活塞隨即回敬一波 15：3 的攻勢完成反超。半場結束，活塞以 57：50 奪回領先優勢。
易籃後，勇士進攻陷入乾旱期，連兩節得分未達 25分；反觀活塞多點開花。末節活塞更是一開局就打出 10：0 的高潮，將領先優勢擴大至 24 分，徹底擊碎勇士逆轉希望，比賽早早進入垃圾時間。
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更令勇士雪上加霜的是，內線大將波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在上半場因下背部酸痛提前退賽，回歸日期成疑。老將格林（Draymond Green）表現極其低迷，全場 2 投 0 中得分掛零，僅抓下 5 籃板並傳出 6 助攻，卻發生高達 4 次失誤，未能發揮穩定軍心的作用。
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底特律活塞在本賽季脫胎換骨，繼西區雷霆與馬刺後，成為全聯盟第三支拿到季後賽門票的隊伍。雖然康寧漢預計將缺席一段時間，但團隊的多點開花讓底特律球迷看到了重返榮耀的希望。
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