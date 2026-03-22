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效力於芝加哥小熊隊的日本選手鈴木誠也，在日本對經典賽八強時因為一次頭部滑壘，造成右膝受傷，在賽後回到小熊隊檢查後診斷為十字韌帶損傷。小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）今（22）日受訪時表示：「鈴木目前的身體狀況，無法參加開幕戰」根據《The Athletic》小熊記者透露，小熊將會把康佛托（Michael Conforto）帶進開季名單帶進開季名單當中。去年康佛托在道奇表現非常不理想，例行賽出賽138場，打擊三圍.199/.305/.333、攻擊指數0.637，敲出12轟、36分打點，wRC+83，勝利貢獻值更是-0.6，等於一上場就會對球隊造成傷害。休賽季期間傳出芝加哥白襪對康佛托有興趣，但最後康佛托是以小聯盟合約加盟小熊隊去年小熊隊的外野組成是由塔克（Kyle Tucker）、皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Henry Crow-Armstrong）以及鈴木誠也組成。而今年開季塔克將為洛杉磯道奇效力，鈴木誠也受到傷勢所困，小熊隊開季就將面臨外野戰力下滑的問題。至於是否將他放入傷兵名單（IL），球團表示：等開幕戰結束後，我們必須做出決定。還有時間可以做判斷，但目前就是這樣的狀況。