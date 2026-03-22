效力於芝加哥小熊隊的日本選手鈴木誠也，在日本對經典賽八強時因為一次頭部滑壘，造成右膝受傷，在賽後回到小熊隊檢查後診斷為十字韌帶損傷。小熊總教練康塞爾（Craig Counsell）今（22）日受訪時表示：「鈴木目前的身體狀況，無法參加開幕戰」

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接替鈴木的竟是「他」
根據《The Athletic》小熊記者透露，小熊將會把康佛托（Michael Conforto）帶進開季名單帶進開季名單當中。

去年康佛托在道奇表現非常不理想，例行賽出賽138場，打擊三圍.199/.305/.333、攻擊指數0.637，敲出12轟、36分打點，wRC+83，勝利貢獻值更是-0.6，等於一上場就會對球隊造成傷害。休賽季期間傳出芝加哥白襪對康佛托有興趣，但最後康佛托是以小聯盟合約加盟小熊隊

小熊隊外野戰力拉警報
去年小熊隊的外野組成是由塔克（Kyle Tucker）、皮特·克勞-阿姆斯壯（Pete Henry Crow-Armstrong）以及鈴木誠也組成。而今年開季塔克將為洛杉磯道奇效力，鈴木誠也受到傷勢所困，小熊隊開季就將面臨外野戰力下滑的問題。

至於是否將他放入傷兵名單（IL），球團表示：等開幕戰結束後，我們必須做出決定。還有時間可以做判斷，但目前就是這樣的狀況。

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