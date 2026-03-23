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效力日本火腿鬥士隊的旅日強投古林睿煬，昨戰官辦熱身賽交手養樂多，救援登板飆出生涯極速160公里技驚四座，根據日職官方數據統計，古林睿煬這顆火球已經稱霸「日職球速榜」，也是官辦熱身賽至今，唯一投出160公里的投手，勝過一票日職強投，連同樣以球威著名的西武獅、軟銀終結者平良海馬、杉山一樹都輸給古林睿煬。古林睿煬開季確定被定位在牛棚角色出發，官辦熱身賽至今2場都是後援上場，昨役面對養樂多，第9局平手時登場，2出局後面對增田珠先投出159公里刷新個人紀錄，下一球再投出160公里，連全場球迷也驚呼不斷。古林睿煬這顆160公里火球，昨戰賽後也被日職官方紀錄認證，空降官辦熱身賽最快球速榜單第一名，其次才是西武獅2位火球男、甲斐野央的158.5公里、平良海馬157.4公里，後續還包含有91場大聯盟出賽紀錄的軟銀洋投赫南德茲（Darwinzon Hernandez）、軟銀終結者杉山一樹等人。實際上，不只是台灣過去僅3人進入「160公里俱樂部」，就連日職也少有人可以達到此成就，根據官方紀錄，除史上首位160公里本土投手由規之外，另包含大谷翔平、佐佐木朗希、藤浪晉太郎、山下舜平大、千賀滉大與平良海馬等，總計僅7人。至於日職史上最快球速，仍是由洋投維耶拉（Thiago Vieira）於2021年創下，該季他效力讀賣巨人時，於例行賽投出166公里速球，至今仍是日職官方認定的史上最快球速紀錄。1、古林睿煬（日本火腿）：160公里2、甲斐野央（西武獅） ：158.5公里3、平良海馬（西武獅） ：157.4公里4、赫南德茲（軟銀鷹） ：157.1公里5、尾形崇斗（軟銀鷹） ：156.9公里6、柳川大晟（日本火腿）：155.9公里7、杉山一樹（軟銀鷹） ：155.8公里