洛杉磯道奇隊今日公布了 2026 年賽季的開幕名單，一項跌破眼鏡的決策引發球迷強烈討論，韓國好手金慧成，確定新賽季將從小聯盟3A出發，而春訓打擊率僅1成的內野新秀弗里蘭（Alex Freeland）則成功擠進大聯盟名單，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也表示此舉是為了讓金慧成獲得更多出賽機會，在3A「打好打滿」
金慧成春訓繳4成打擊率 仍遭下放3A
春訓期間金慧成繳出0.407打擊率，1發全壘打、6分打點以及5次盜壘，OPS為0.967，反觀弗里蘭僅繳出0.114打擊率，1轟、7分打點，OPS0.532的表現，然而，道奇隊最終選擇留下弗里蘭，並計畫讓他與右打的羅哈斯（Miguel Rojas）組成二壘的輪替，專門對付右投手。這原本是外界預期金慧成最合適的位置。
羅伯斯親上火線解釋 表示金慧成需要更多上場時間
面對球迷的質疑，總教練羅伯斯（Dave Roberts）出面解釋，這項決定的動機是為了金慧成的長遠發展。「我們並非無視弗里蘭只有1成打擊率的事實。」羅伯斯表示：「球團認為，金慧成目前最需要的是在3A獲得每天先發上場的機會，而非待在大聯盟板凳席待命。」
道奇球團的高層也指出，雖然弗里蘭的安打數不多，但在春訓中展現了極佳的選球耐心與擊球品質，其基礎指標（Underlying Metrics）顯示他正往好的方向發展。
許多道奇球迷在社群媒體上表達不滿，認為金慧成已經在2025年球季證明過自己能在大聯盟生存，且春訓表現優異卻遭冷落，非常不公平。
資料來源：《The Sporting News》
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春訓期間金慧成繳出0.407打擊率，1發全壘打、6分打點以及5次盜壘，OPS為0.967，反觀弗里蘭僅繳出0.114打擊率，1轟、7分打點，OPS0.532的表現，然而，道奇隊最終選擇留下弗里蘭，並計畫讓他與右打的羅哈斯（Miguel Rojas）組成二壘的輪替，專門對付右投手。這原本是外界預期金慧成最合適的位置。
羅伯斯親上火線解釋 表示金慧成需要更多上場時間
面對球迷的質疑，總教練羅伯斯（Dave Roberts）出面解釋，這項決定的動機是為了金慧成的長遠發展。「我們並非無視弗里蘭只有1成打擊率的事實。」羅伯斯表示：「球團認為，金慧成目前最需要的是在3A獲得每天先發上場的機會，而非待在大聯盟板凳席待命。」
道奇球團的高層也指出，雖然弗里蘭的安打數不多，但在春訓中展現了極佳的選球耐心與擊球品質，其基礎指標（Underlying Metrics）顯示他正往好的方向發展。
許多道奇球迷在社群媒體上表達不滿，認為金慧成已經在2025年球季證明過自己能在大聯盟生存，且春訓表現優異卻遭冷落，非常不公平。
資料來源：《The Sporting News》