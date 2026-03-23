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▲味全龍今（23）日舉辦開季記者會，同步公布4月5日開幕系列賽開球嘉賓，由WBC經典賽期間爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓。（圖／味全龍提供）

味全龍今（23）日舉辦開季記者會，同步公布4月5日開幕系列賽開球嘉賓，由WBC經典賽期間爆紅的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）擔任開球嘉賓，領隊丁仲緯透露，「雙方溝通過程很快、也很順利，希望把經典賽氛圍帶來天母球場，球團也會盡力把天母球場的氣氛炒熱，讓費嫂感受到龍迷熱情。」味全龍日前公布開幕系列賽開球嘉賓，預計在4月5日在天母壓軸登場，費嫂將披上龍袍開球。費嫂在經典賽期間全台爆紅，除因費仔出色表現受到關注外，其亮麗外型、以及多次在社群分享Team Taiwan商品、與台灣作出深度連接，受到球迷喜愛。味全龍領隊丁仲緯也透露，球團就是因為觀察到費嫂經典賽期間人氣爆紅，因而邀約來台，希望把經典賽氣氛帶到天母棒球場，「整個溝通過程算是很順利、很快，可惜費仔要比賽，所以最後是費嫂來台開球，費仔的話，是希望球季後的未來，有機會再邀約，跟他的交流合作也是持續討論中的。」天母棒球場今年迎來大升級，丁仲緯笑說，就是要帶給球迷全新觀賽體驗，「各方面都有蠻大改善、升級，也感謝台北市體育局補助、合作，另外上層座椅、廁所整體的視覺優化，也是希望提升球迷看球環境。」至於新竹球場部分，丁仲緯透露仍持續與市府合作，不排除會當成主場之一，「現階段基層棒球、球員培養為主，當然也希望提升觀賽體驗，有確認內容後會再跟市府一起溝通，確切時程會再跟市府那邊抓時間，才會再安排。」