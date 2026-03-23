我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍人氣外野手郭天信，也獲得複數年約肯定。（圖／味全龍提供）

味全龍今（23）日舉行開季記者會，領隊丁仲緯透露全隊球員談薪進度都已完成，漲幅約6%，也確定跟當家二壘手李凱威簽下長年限、帶有選擇權的複數年約，提前綁定這位國手級內野手，等官辦熱身賽結束後，會統一對外公布相關細節。味全龍休賽季已經全隊談薪完畢，談到最受關注的人選，丁仲緯直言就是李凱威，「李凱威有一個比較長的合約，是帶有選擇權的合約，等官辦熱身賽結束會再跟大家公布細節。」現年28歲的李凱威2019年選秀第二輪入隊後，如今已坐穩味全龍當家二壘手，2025年打出生涯年，以134支安打、28次盜壘拿到安打、盜壘雙冠王，並連續4年獲得金手套獎，連3年獲最佳十人二壘手獎，讓味全龍在其一軍年資累積僅滿5年情況下，提前與他簽下複數年合約。此外，人氣外野手郭天信據悉也獲得一份長年限合約，但領隊丁仲緯同樣未透露細節，僅說官辦熱身賽結束後再一併公布。洋將方面，味全龍開季大致底定5洋投，包含上季就在的王牌鋼龍、年資屆滿不占洋將缺的伍鐸，此外3位新援為魔神龍、梅賽鍶與蔣銲，至於是否還會尋覓第6位洋投，丁仲緯則表示有掌握人選，但仍在持續觀察中。