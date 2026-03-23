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▲韓媒報導指出，這一切都是因為金慧成非常想要與大谷翔平同隊爭冠。加上兩人都隸屬於同一家經紀公司，在簽約前就有過交流。（圖／美聯社／達志影像）

▲金慧成在先前經典賽表現低迷，也讓球團質疑他在高強度國際賽與面對頂尖投手的應對能力。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

洛杉磯道奇隊於今（23）日正式宣布，將春訓表現火燙的韓國籍內野手金慧成下放至小聯盟3A。儘管金慧成在熱身賽繳出超過4成的驚人打擊率，卻還是無緣開幕戰名單。對此，韓國媒體《Mania Times》發表長文轟擊道奇隊「冷酷無情」，更直言這就是金慧成為了追隨大谷翔平而放棄權益所釀成的悲劇。金慧成在今年春訓狀態極佳，出賽9場敲出1轟、6打點、5盜壘，打擊率高達0.407。然而，道奇最終選擇留下的內野手弗里蘭（Alex Freeland），春訓打擊率僅有0.116。韓媒記者在報導中憤怒指出：「如果以實力為基準，這次下放完全無法解釋。」他認為道奇隊並非看重表現，而是看準了金慧成的「合約漏洞」。報導揭露，金慧成當初透過入札制度挑戰美職時，洛杉磯天使隊曾開出5年總額2800萬美元（約新台幣8.99億元）的優渥合約，並附帶「下放小聯盟拒絕權」及「先發二壘手保證」。然而，金慧成最終卻選擇以不到一半的價格3年總額1250萬美元（約新台幣4.01億元）加盟道奇，且合約中不含下放拒絕權。報導中指出，這一切都是因為金慧成非常想要與大谷翔平同隊爭冠。加上兩人都隸屬於同一家經紀公司，在簽約前就有過交流。《Mania Times》指出，道奇隊正是利用了合約中「沒有拒絕權」的漏洞，將金慧成當作「隨時可以調動的球員」來調節名單，而非真正的主力。文中感嘆：「為了追求與大谷奪冠的浪漫，自願放棄拒絕權，結果卻是今日的冷宮。在耀眼的大谷光芒遮蓋下，金慧成的4成打擊率在小聯盟虛度，讓人痛心。」目前韓國球迷對此反應兩極，有人為這位「韓國至寶」叫屈，但也有部分聲音認為這是金慧成再次證明自己的機會。《Dodger Way》分析指出，數據背後存在很大錯覺。球團更看重的是打擊內容而非單純結果。金慧成本次春訓的三振率高達26.7%，保送率卻僅有3.3%，與道奇隊對他「高上壘率、高擊球率」的期待大相徑庭。此外，金慧成在先前經典賽表現低迷，也讓球團質疑他在高強度國際賽與面對頂尖投手的應對能力。目前處於3年合約中第2年的金慧成，原本被期待能成為道奇內野的多功能戰力。然而，隨著道奇內野人才過剩，《Dodger Way》直言，道奇隊有極大的機率不會執行2028年的球團選擇權。《Dodger Way》報導中指出，目前的最佳劇本是金慧成在3A打出身價，隨後道奇隊可能會將其作為交易籌碼送往其他球隊，並評論道：「在這麼短的時間內就傳出球團可能放棄一名球員是非常罕見的，但金慧成顯然已失去教練團的信任。」