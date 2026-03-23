我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力聖地牙哥教士的19歲旅美小將蘇嵐鴻，昨新秀對抗賽無失分、還狂飆156公里技驚四座，不少球迷提到他投球姿勢、身形，都與同隊的日本名投達比修有有幾分相似。（圖／展逸運動行銷提供）

▲在教士隊效力的19歲新星蘇嵐鴻（Lan-Hong Su），更在昨日比賽中飆出156公里的剛猛速球，技驚四座，正式接棒成為台灣新生代「火球男」代表。（圖／取自MLB Pipeline）

聖地牙哥教士隊的台灣19歲潛力新秀蘇嵐鴻，於昨（22） 日的大聯盟新秀對抗賽中迎來旅美生涯的首秀。面對小熊隊，他僅用11球便乾淨利落地完成三上三下，更一度飆出旅美生涯最快的156.1公里火球。隨著首秀旗開得勝，外界也再度關注這位空降教士農場第15名大物的深度球探評價。去年以77.5萬美元（約2369萬新台幣）簽約金加盟教士的蘇嵐鴻，昨日在第7局球隊落後時登板。這僅僅是他旅美後的首場實戰，但蘇嵐鴻展現出遠超年齡的沉穩，面對首名打者塞佩達（Angel Cepeda）火球連發送出三振，隨後僅用1球便讓次名打者擊出滾地球出局。面對最後一名打者史奈爾（Kade Snell）時，蘇嵐鴻催出此役最速的97英哩，以揮空三振畫下完美句點。總計蘇嵐鴻後援1局，四縫線速球均速高達155公里，成功轉化球探報告中「球速仍有提升空間」的預期。根據《MLB Pipeline》在去年底的球探報告，蘇嵐鴻被評價為一名極具可塑性的先發型右投。報告給予他的整體評價為40分，但在具體球種上展現出亮眼的潛力。報告指出，蘇嵐鴻在加盟前均速落在89至94英哩，但由於他185公分的身高結合流暢且輕鬆的發力動作，教士體系預期隨著身體素質強化，球速將有顯著提升。今日首秀飆出156公里，正印證了球探給出的預期。蘇嵐鴻的曲球與滑球雙雙獲得55分的高標評價。他在U18世界盃展現出極佳的變化球手感，分別以70英哩初頭的大角度曲球及79至83英哩的滑球威懾打者。由於投球揮臂速度快且動作穩定，蘇嵐鴻天生具備優良的控球手感。球探報告強調，這種在任何球數下都能精準掌控多種球路的能力，對他未來以「先發投手」身分發展極為有利。教士隊球探部副總裁Chris Kemp曾表示，在沖繩U18世界盃親眼看到蘇嵐鴻投球後大為驚艷。蘇嵐鴻目前不僅是教士農場排名第15的新秀，更是目前大聯盟各隊農場前30名中的12位台灣好手之一。球探報告將他與陣中另一名大物克魯茲（Humberto Cruz）相比，認為兩人皆具備未來站穩大聯盟輪值的資質。蘇嵐鴻是繼宋文華、郭泓志與胡智爲後，史上第4位加入教士體系的台灣選手。去年他受邀至教士主場參觀，更與日本強投達比修有相見歡。蘇嵐鴻將穿上「11」號球衣，並與林昱珉、李灝宇等12位台灣好手共同名列大聯盟各隊農場前30名，成為「旅美台將大物潮」的新勢力。