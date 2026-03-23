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▲大谷也主動走向天使隊休息區，與前隊友楚奧特（Mike Trout）深情擁抱並熱烈談笑，這對昔日「神鱒大谷」連線的重逢畫面，讓不少天使球迷感到既溫馨又感傷。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，於今（23）日客場挑戰老東家洛杉磯天使隊的熱身賽中，再度展現了震撼的打擊威力。大谷不僅在比賽中敲出擊球初速高達188公里、清壘的二壘安打，賽前更以俐落的「全新短髮」造型亮相，進到牛棚練投，準備在25日的熱身賽中登板投球。大谷翔平今日擔任先發第1棒、指定打擊（DH）。雖然首打席擊出中外野飛球出局，但第 3 局大谷在滿壘關鍵時刻挺身而出，面對天使右腕塞薩德（Southard）一記失投的滑球，大谷毫不留情地揮擊，球以高達117.1英哩（約188.4公里） 的誇張擊球初速直襲中外野。這支清壘的3分打點二壘安打，帶動道奇隊在該局狂攻14人次、單局豪取10分的猛烈攻勢。大谷今日總計3打數1安打、貢獻3分打點，這也是他自經典賽對戰委內瑞拉敲出首打席全壘打後，睽違10個打席再度敲安，打擊狀態顯著回升。除了賽場表現，大谷翔平的「新髮型」也意外成為全場焦點。他剪去了先前較長的頭髮，以清爽的短髮造型現身，髮尾明顯修短。日本球迷與網友紛紛驚呼：「有大谷翔平小時候的感覺。」、「這是真美子的喜好嗎？」值得一提的是賽前練習時，大谷也主動走向天使隊休息區，與前隊友楚奧特（Mike Trout）深情擁抱並熱烈談笑，這對昔日「神鱒大谷」連線的重逢畫面，讓不少天使球迷感到既溫馨又感傷。除了打擊表現，大谷也在賽前進入牛棚進行36球的投球練習，為台灣時間25日對戰天使的最後一場熱身賽登板做最終的準備。按照道奇隊的佈局，大谷預計將在台灣時間4月1日的主場正式迎來新賽季的初登板。