美國權威體育媒體《CBS Sports》近日公布 2026 年賽季「MLB百大球星」排行榜，洛杉磯道奇隊的日籍二刀流球星大谷翔平再度蟬聯第一，被評為「當今世界最強球員」。然而，這份名單對韓國媒體卻造成不小打擊，包含李政厚、金河成在內的韓國旅美大將全數落榜，讓韓媒直呼「這結果令人震驚」。
大谷翔平：無可取代的世界第一
現年31歲的大谷翔平在上賽季剛完成MVP三連霸的壯舉。報導指出，大谷去年重返投手丘並展現王牌等級的投球表現，打擊方面更敲出生涯新高的55支全壘打。因此《CBS Sports》給予極高評價，稱他依舊是世界上最好的棒球員，「是無比卓越、無人能敵的存在。」
緊隨其後的是紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）位居第二，堪薩斯皇家隊的明星游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）則排名第三。日本選手中，道奇隊強投山本由伸也展現高人氣，排在全聯盟第20位。
韓媒感嘆：旅美戰將沒有人上榜
韓國媒體《OSEN》以「『超級巨星』大谷維持第一...李政厚、金慧成、金河成全滅，令人震驚」為題，對韓國選手全軍覆沒感到非常失落。文中指出，該排名是綜合年齡、成長潛力及數據預測，但即便是在舊金山巨人站穩先發外野手的「風之孫」李政厚，也未能獲得美媒青睞。
李政厚去年邁入大聯盟第二年，繳出打率0.266、8轟、55分打點的成績單。儘管被視為韓國職棒出口的頂尖球員代表，但在美媒眼中的「長打率」與「上壘能力」指標下，顯然仍有待突破。此外，效力於亞特蘭大勇士的金河成，以及剛接獲下放通知、隸屬道奇隊的金慧成，也全數無緣榜單。
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現年31歲的大谷翔平在上賽季剛完成MVP三連霸的壯舉。報導指出，大谷去年重返投手丘並展現王牌等級的投球表現，打擊方面更敲出生涯新高的55支全壘打。因此《CBS Sports》給予極高評價，稱他依舊是世界上最好的棒球員，「是無比卓越、無人能敵的存在。」
緊隨其後的是紐約洋基隊隊長賈吉（Aaron Judge）位居第二，堪薩斯皇家隊的明星游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）則排名第三。日本選手中，道奇隊強投山本由伸也展現高人氣，排在全聯盟第20位。
韓國媒體《OSEN》以「『超級巨星』大谷維持第一...李政厚、金慧成、金河成全滅，令人震驚」為題，對韓國選手全軍覆沒感到非常失落。文中指出，該排名是綜合年齡、成長潛力及數據預測，但即便是在舊金山巨人站穩先發外野手的「風之孫」李政厚，也未能獲得美媒青睞。
李政厚去年邁入大聯盟第二年，繳出打率0.266、8轟、55分打點的成績單。儘管被視為韓國職棒出口的頂尖球員代表，但在美媒眼中的「長打率」與「上壘能力」指標下，顯然仍有待突破。此外，效力於亞特蘭大勇士的金河成，以及剛接獲下放通知、隸屬道奇隊的金慧成，也全數無緣榜單。