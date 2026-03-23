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2026世界棒球經典賽（WBC）隨著委內瑞拉擊敗美國奪冠圓滿落幕，但球場外的拍賣戰爭才剛要進入高潮。MLB官方拍賣網站近日結標多項珍貴文物，其中大谷翔平在分組賽對陣台灣時所穿的實戰球衣，以驚人的150萬10美元（約合新台幣4814萬元）成交，再度刷新大聯盟實戰裝備的拍賣紀錄。本次拍賣最受矚目的焦點，莫過於大谷翔平在預賽對戰台灣時所穿的日本隊16號球衣。回顧該場賽事，大谷單場猛灌5分打點，其中包括一發石破天驚的滿貫全壘打，展現超出常人的統治力。這件球衣自16日開標以來吸引多達298次競標，最終在今日上午11點左右，以台幣約4814萬元的天價成交。這雖然未打破大谷去年達成「50-50」紀錄時那顆價值5億日圓（約合新台幣1億元）全壘打球的紀錄，但已創下經典賽相關服飾配件的歷史新高。此外，大谷在休息室使用的名牌也以約135萬日圓成功售出，再次印證他「行走印鈔機」的驚人影響力。除了球星裝備，本屆比賽拍賣名單中話題度最高的「非球類道具」莫過於義大利代表隊的濃縮咖啡機（Espresso Machine）。義大利隊在比賽中只要擊出全壘打，便會進行「咖啡慶祝儀式」，最終義大利直闖四強不敵委內瑞拉。這台象徵義式浪漫與熱血的機器，最終以約80萬日圓（約合新台幣16萬元）結標，延續了「咖啡軍團」在本次大賽的黑馬驚奇。除了大谷翔平，其他日本武士隊成員的裝備也備受球迷青睞。截至今日中午，多名投打名將的實戰球帽也紛紛標出高價，包括菅野智之的2010美元（約合新台幣64521元）、鈴木誠也的1860美元（約合新台幣59706元）、菊池雄星的810美元（約合新台幣26001元）以及岡本和真的660美元（約合新台幣21181元）。