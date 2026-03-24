效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙開季擠進一軍先發投手輪值，據《Sponichi》報導，徐若熙一軍首秀確定於4月1日，客場先發面對東北樂天金鷲隊。這將是徐若熙首次在戶外球場登板，在這之前，軟銀隊安排徐若熙預計明（25）日赴二軍的由宇球場（室外）進行開季前最後調整，將先發面對廣島鯉魚隊二軍。
徐若熙經典賽、日職熱身賽表現亮眼 爭取到一軍先發輪值
徐若熙本季從中職轉戰日職舞台，與軟銀隊簽下一紙推估3年15億日圓（約5億新台幣）的大型合約，季前參加WBC世界棒球經典賽，徐若熙身披中華隊戰袍，面對澳洲隊主投4局無失分，表現令人驚艷。返回母隊後，徐若熙於3月18日日職熱身賽先發，面對中日龍主投5.2局失1分，另外送出7次三振，好表現也替自己爭取到一軍輪值的門票。
徐若熙4/1迎日職一軍首秀 明赴二軍適應戶外球場
據《Sponichi》報導，徐若熙的日職首秀不會在主場福岡巨蛋，而是在4月1日作客東北，將交手樂天隊，徐若熙表示，「心境上沒有特別（緊張），會好好做準備，希望能將練習成果實現在球場上。」開季前徐若熙先後在臺北大巨蛋、東京巨蛋以及福岡巨蛋登板，唯獨還沒在室外球場登板，因此明日將赴二軍進行演練。
徐若熙明日將赴由宇球場（室外球場）進行開季前的最後調整，先發面對廣島隊二軍，軟銀隊投手教練倉野信次表示，「在由宇習慣環境，在仙台拿下勝利。首戰是在客場，包括對投手丘的感覺在內，都希望他能提前適應。」徐若熙則說，「每年我都會提早安排時間做好準備，所以（環境適應）沒有問題。」
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徐若熙本季從中職轉戰日職舞台，與軟銀隊簽下一紙推估3年15億日圓（約5億新台幣）的大型合約，季前參加WBC世界棒球經典賽，徐若熙身披中華隊戰袍，面對澳洲隊主投4局無失分，表現令人驚艷。返回母隊後，徐若熙於3月18日日職熱身賽先發，面對中日龍主投5.2局失1分，另外送出7次三振，好表現也替自己爭取到一軍輪值的門票。
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據《Sponichi》報導，徐若熙的日職首秀不會在主場福岡巨蛋，而是在4月1日作客東北，將交手樂天隊，徐若熙表示，「心境上沒有特別（緊張），會好好做準備，希望能將練習成果實現在球場上。」開季前徐若熙先後在臺北大巨蛋、東京巨蛋以及福岡巨蛋登板，唯獨還沒在室外球場登板，因此明日將赴二軍進行演練。
徐若熙明日將赴由宇球場（室外球場）進行開季前的最後調整，先發面對廣島隊二軍，軟銀隊投手教練倉野信次表示，「在由宇習慣環境，在仙台拿下勝利。首戰是在客場，包括對投手丘的感覺在內，都希望他能提前適應。」徐若熙則說，「每年我都會提早安排時間做好準備，所以（環境適應）沒有問題。」
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