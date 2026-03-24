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被外界稱為「百億賭王」的56歲林秉文，先前因捲入「88會館」地下匯兌與洗錢案潛逃海外，傳出於昨（23）日在柬埔寨遭到槍殺身亡，刑事局國際科也間接證實此消息。林秉文曾是中華職棒2008年「黑米事件」主謀，當時他出資買下誠泰Cobras，並改名米迪亞暴龍，並安插親信入隊擔任管理職務，作為聯繫球員打假球的橋樑，最終在2013年高院判處林秉文2年徒刑定讞，林秉文當時不僅毀了1支球隊，更差點讓中職倒台。該起事件起因是2005年誠泰銀行與新光銀行合併為台灣新光誠泰商業銀行後，新光集團並未接手誠泰Cobras。誠泰銀行於2006年球季結束後開始轉售球隊，中間曾發生2007年「九禾接手事件」，當時九禾因背景、動機不單純，最後遭各球團拒絕，接手誠泰一案破局。但誠泰仍在2008年1月正式結束球隊經營，2008年2月4，中職宣布誠泰COBRAS隊正式轉賣給「賽亞科技」，以關係企業米迪亞冠名 ，隊伍名稱為米迪亞暴龍。不過米迪亞的到來，卻成為中職的新惡夢，賽季前間，米迪亞4度換帥，是中職史上最多，米迪亞上半季排名第4，下半季卻荒腔走板，也讓打假球的聲音再度浮現。同年10月8日，檢調大動作偵查，兵分22路搜索米迪亞暴龍隊球團辦公室與球員宿舍。當晚板橋地檢署約談了數名球團高層和球員等，當晚就有2位選手坦承收錢打放水球，10月9日中職會長趙守博也宣佈米迪亞暴龍隊「停權」，10月23日中職決議將米迪亞暴龍隊「除名」，是中職史上首支因打假球被除名的球隊，當時米迪亞在下半季僅出賽48場，剩餘2場例行賽取消。而「黑米事件」的主謀，就是林秉文，根據2010年司法判決書，林秉文出資4000萬新台幣，與其他合夥人以1.3億新台幣購得誠泰Cobras，並改名為米迪亞暴龍。林秉文安排其集團成員擔任球團一軍管理員，作為聯繫球員打假球的橋樑，以每月額外給付3萬至5萬元為代價，後期提高為野手20萬元、投手30萬元，要求球員以「故意投易打好球」、「守備佯裝失誤」、「撲接落空」、「故意被三振」或「不出棒打擊」等方式操控比賽失分或勝負。除了本土球員，暴龍的外籍洋將也成為打假球的一員，每場至少5000元美金起跳，若有選手不願配合，不僅會被恐嚇，甚至軟禁在宿舍，限制人身自由。林秉文的主要動機是透過操控比賽結果，在組頭、網路簽賭站進行下注，從中牟取不法賭金利益。根據判決書，林秉文是以「資方股東」身分掩護其「簽賭集團首腦」之實，透過安插親信進入球團，大規模收買本國及外籍球員，以精密的分工（包含翻譯、管理人員傳話）達成操控勝負，並透過操控比賽結果，在組頭、網路簽賭站進行下注，從中牟取不法賭金利益。林秉文當初買球隊的目的就是為了打假球，而他摧毀的不僅僅是1支職棒球隊，而是整個棒球環境，甚至連中職都差點倒台。最終在2013年，高院判處林秉文2年徒刑定讞、易科罰金73萬元。林秉文先前因捲入「88會館」地下匯兌與洗錢案，2023年底遭新北檢依幫助詐欺取財及洗錢等罪起訴，隔年潛逃出境，遭法院發布通緝，今日傳出在柬埔寨遭到槍殺，刑事局國際科也間接證實此消息。