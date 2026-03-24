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中華職棒於2026年1月26日召開季前總教練會議，經會議決議，通過多項比賽辦法修定。修定內容包含投球計時規定、投手牽制次數、暫停時間、換投與換局時間等相關規範；另因應壘包尺寸加大，對於擊球跑壘員跑向一壘後段3呎區妨礙野手接傳球的規定進行調整，並針對一壘跑壘員衝壘行為進行認定。此外，自本季起，於教練暫停期間，將開放相關人員遞送毛巾予場上選手。壘上無人時，投手必須在倒數18秒歸零前啟動投球；（原20秒）壘上有人時，投手必須在倒數23秒歸零前啟動投球；（原25秒）其餘計時規定不變。壘上有人時，同一打席最多牽制（含退版）2次。（原3次）📍【暫停時間】無論教練暫停或野手暫停，時間皆為40秒。野手暫停以主審宣告暫停後開始計時；教練暫停以跨越界外線開始計時。（原野手暫停15秒，教練暫停40秒、需要翻譯為60秒。）90秒內必須完成熱身。（原自主審宣告換投後2分鐘）戶外牛棚以跨越界外線開始計時；室內牛棚以進入場內開始計時。維持2分鐘規定。但若捕手為前半局最後擊球員或跑壘員，或該局首位擊球員，時間為2分20秒。修改規則補述3.06(A)項規定，完整規定如下：(A) 在野手將球傳向一壘時，擊球跑壘員左腳或右腳踩在3呎區內或界外線上，皆為合法跑壘行為，即使被野手所傳之球觸及身體時，亦不會被判出局。（原僅限左腳）(B) 擊球跑壘員一開始跑於不合法的界外線內側或3呎線外側，即使在最後一步跑於合法的3呎區，在踏觸一壘壘包前，被該傳球碰觸到身體時，則判定為妨礙守備。(C) 擊球跑壘員跑於界外線內側或3呎線外側，致使野手所傳之球無法順利接球時（例如：傳球接近跑壘員身體），造成接球之野手閃躲或失誤，則判定為妨礙守備；但若所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接球時，則不判定妨礙守備。2出局，跑壘員攻佔一、三壘或滿壘，擊球員擊出內野滾地球，一壘跑壘員為避免被封殺，未以滑壘方式上二壘，而以直接跑過二壘的衝壘行為（即使踏過二壘後有繼續跑向三壘的行為），此時若為安全上壘，裁判員亦將以違規跑壘行為宣告出局，得分不算。但跑壘員以正常繞壘行為企圖再進佔三壘，則不認定為違規跑壘。滑壘手套僅能作為防護使用，不可具備延伸觸壘的功能。裁判員若認定違反前述規定，得禁止使用。僅允許在教練暫停期間，相關人員可遞送毛巾予場上選手。