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中職37年官辦熱身賽進入最後階段，富邦悍將昨戰4：2險勝味全龍後取得6連勝、7連不敗，戰績來到6勝2敗1和，今日不論輸贏，都至少並列第一，達成中職史上首次的官辦熱身賽4連霸，且今晚交手中信兄弟若再贏球，將寫下7連勝，為富邦悍將隊史例行賽未見紀錄。富邦悍將上周開打前僅1勝2敗1和，但先後面對樂天桃猿2場、味全龍與統一獅，單周4戰低比分投手戰全數勝出，戰績一口氣拉抬至5勝2敗1和排名首位，昨戰又靠戴培峰關鍵2分砲擊敗味全龍，持續獨佔榜首。儘管排名第2的台鋼雄鷹昨役也贏球，戰績來到5勝3敗1和，兩隊仍維持1場勝差，今晚兩隊皆有賽程，富邦悍將於嘉義市交手中信兄弟、台鋼雄鷹於主場澄清湖打統一獅，但就算富邦輸球、台鋼贏球，兩隊也僅會相同戰績，因此富邦悍將已經提前至少並列第一，達成官辦熱身賽4連霸。富邦悍將隊史成軍10年，例行賽最長連勝紀錄為6連勝，分別達成過2次，在2019年6月30日至7月10日，以及去年2025年球季結束前，9月底至10月4日的6連勝收官，因此今晚若再贏球寫7連勝，將創下隊史包含熱身賽、例行賽在內的最長連勝紀錄。