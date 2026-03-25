效力於洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希（Roki Sasaki）正面臨美國職棒生涯的嚴峻考驗。在3月23日（台灣時間24日）對陣天使隊的熱身賽最終戰中，佐佐木先發登板僅投2局又0/3，便送出高達8次四死球，狂失5分。總計今年春訓4場出賽，防禦率高達15.58。如此低迷的表現不僅讓美國媒體以「慘不忍睹」加以嚴厲抨擊，更引發了長期報導道奇隊的洛城地區五大隊媒要求將他下放小聯盟重造的強烈呼聲。
控球全面崩盤 美媒毫不留情砲轟
儘管熱身賽的主要目的是調整狀態，但佐佐木朗希的表現顯然已超出了美國媒體與球迷的耐心底線。各大體育媒體紛紛祭出重詞批評。
《Dodgers Nation》直言其投球內容「慘不忍睹（Unbearable to watch）」。《Dodgers Way》痛批球團雖然展現耐心，但如今迎來第2年，先發表現仍不如預期，「到底還要忍耐多久？」該媒直言「小聯盟的存在就是為此準備的」，對其大聯盟起用表達強烈質疑。
《加州郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）指出「佐佐木已經壞掉了」，預測他將被送往小聯盟，並質疑他是否還能找回昔日光芒。《ClutchPoints》毫不客氣地表示，用「令人失望」來形容他今春的表現，已經是非常客氣的說法。《洛杉磯時報》報導指出，儘管道奇球團對這位年輕投手保持耐心，但在他投出擠回失分的保送時，現場觀眾已經毫不留情地給予噓聲。
迷失的投球機制 本人坦承心態受挫
對於自己的大亂調，佐佐木朗希賽後受訪時坦言，賽前在牛棚的感覺與平常無異，但一上場就完全走樣。「以前在比賽中還能自行修正，但今天完全不知道該怎麼辦。」他表示這不僅是技術層面無法控制，心態也有很大關聯，必須學會如何自我理解與調整。
當被問及是否需要到小聯盟進行調整時，佐佐木坦然回應：「如果那樣比較好，我覺得也沒問題，這不是我一個人能決定的事。」
羅伯斯力挺到底 球迷怒火難平
儘管在熱身賽中從未繳出好投，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對佐佐木朗希的信任似乎依然堅定，已向媒體明言將安排他擔任例行賽第4戰的先發投手。
然而，這項決定引發了網路上的強烈反彈。球迷紛紛留言表示：「最好讓他從小聯盟重新開始」、「為什麼球團對他還有這麼高期待？」、「身心狀態都還是半吊子，希望能好好成長」、「先發的角色真的適合他嗎？」、「應該去小聯盟從跑步練體力開始」。在退無可退的懸崖邊緣，佐佐木朗希（Roki Sasaki）必須在例行賽迅速證明自己，否則小聯盟的殘酷考驗恐將成為現實。
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儘管熱身賽的主要目的是調整狀態，但佐佐木朗希的表現顯然已超出了美國媒體與球迷的耐心底線。各大體育媒體紛紛祭出重詞批評。
《Dodgers Nation》直言其投球內容「慘不忍睹（Unbearable to watch）」。《Dodgers Way》痛批球團雖然展現耐心，但如今迎來第2年，先發表現仍不如預期，「到底還要忍耐多久？」該媒直言「小聯盟的存在就是為此準備的」，對其大聯盟起用表達強烈質疑。
《加州郵報》記者赫南德茲（Dylan Hernandez）指出「佐佐木已經壞掉了」，預測他將被送往小聯盟，並質疑他是否還能找回昔日光芒。《ClutchPoints》毫不客氣地表示，用「令人失望」來形容他今春的表現，已經是非常客氣的說法。《洛杉磯時報》報導指出，儘管道奇球團對這位年輕投手保持耐心，但在他投出擠回失分的保送時，現場觀眾已經毫不留情地給予噓聲。
對於自己的大亂調，佐佐木朗希賽後受訪時坦言，賽前在牛棚的感覺與平常無異，但一上場就完全走樣。「以前在比賽中還能自行修正，但今天完全不知道該怎麼辦。」他表示這不僅是技術層面無法控制，心態也有很大關聯，必須學會如何自我理解與調整。
當被問及是否需要到小聯盟進行調整時，佐佐木坦然回應：「如果那樣比較好，我覺得也沒問題，這不是我一個人能決定的事。」
羅伯斯力挺到底 球迷怒火難平
儘管在熱身賽中從未繳出好投，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）對佐佐木朗希的信任似乎依然堅定，已向媒體明言將安排他擔任例行賽第4戰的先發投手。
然而，這項決定引發了網路上的強烈反彈。球迷紛紛留言表示：「最好讓他從小聯盟重新開始」、「為什麼球團對他還有這麼高期待？」、「身心狀態都還是半吊子，希望能好好成長」、「先發的角色真的適合他嗎？」、「應該去小聯盟從跑步練體力開始」。在退無可退的懸崖邊緣，佐佐木朗希（Roki Sasaki）必須在例行賽迅速證明自己，否則小聯盟的殘酷考驗恐將成為現實。