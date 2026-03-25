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▲數據顯示Podcast受眾結構持續擴大。（圖／翻攝畫面）

台灣本土Podcast 託管平台SoundOn聲浪日前發布《2025 年度聲音經濟報告》，透過平台數據與產業觀察，深入解析台灣Podcast收聽行為與市場發展，資料顯示，2025 年平台累積收聽次數突破10.7億次，較2024年的9.3 億次成長 15.7%，在穩定的雙位數成長帶動下，Podcast已從過去的分眾娛樂逐步轉型為融入日常生活的主流媒體。從聽眾輪廓來看，Podcast核心受眾集中於28至44歲青壯年族群，占比接近六成，且男女比例已趨於均衡（48.92% 與 51.08%），顯示受眾結構持續擴大，整體聽眾多具備高教育程度與中高收入背景，其中年薪55萬至百萬以上者占比超過七成，職業主要分布於科技、零售、金融及專業服務等領域。SoundOn聲浪指出，在媒體型態轉變趨勢下，相較於傳統廣播受限於地區與時段，Podcast透過網路打破時間與空間限制，讓內容可跨平台、跨裝置長時間傳播，不僅延長內容生命週期，也使聲音媒體轉變為可累積、可搜尋、可持續觸及的內容資產。2025年投放預算最多的產業包括金融、房產建案、保健食品、藝文活動與食品等，其中，動態廣告占比72.03%。SoundOn聲浪表示，從全球發展趨勢觀察，聽眾們平均每週收聽時間高達7小時，顯示聲音內容已深度融入大眾的日常生活，像是金球獎就宣布今年將首度設立「最佳 Podcast 獎」 。SoundOn 行銷總監黃詩絜表示，隨著聽眾規模擴大與內容型態演進，Podcast 正從單一音訊媒體發展為結合影音、社群與品牌行銷的內容生態系。未來隨著影音化（Vodcast）與 AI 技術導入，將持續拓展更多創作與商業機會。