我是廣告 請繼續往下閱讀

聖地牙哥教士隊於25日（台北時間26日）正式宣布，將 39 歲的日籍老將達比修有（Yu Darvish）放入「受限制名單（Restricted List）」。由於達比修有在去年季後接受了右手肘韌帶修復手術（Internal Brace 術式），預計2026年賽季將全數報銷。何謂受限制名單？球團無須支付年薪根據大聯盟規則，當球員因個人理由或特殊狀況暫時離開球隊，且獲得大聯盟辦公室批准後，可列入受限制名單。此舉對教士隊具有多重實質效益，名單生效期間，球團不需支付達比修有本季高達1500萬美元的年薪。達比修有將移出「40人名單」，讓球隊在調度與補強上多出一個珍貴的正式名額。進入此名單為無期限，期間球團仍保有其所有權，球員不得與包含日本職棒在內的其他球隊簽約。《ESPN》報導指出，達比修有與教士隊簽署的6年 1.08 億美元合約目前來到第 4 年，原本仍有3年共4300萬美元的薪資剩餘。隨著這筆1500萬美元的開支暫時歸零，先發投手陣容薄弱的教士隊，將有更充裕的資金在自由市場採取攻勢，目前傳出極力爭取簽下強投吉奧里托（Lucas Giolito）。針對外界揣測其是否直接引退，達比修有先前已在社群媒體上明確否認，表示雖然曾與球團討論解除合約以減輕球隊財政負擔，但目前尚未決定引退。他強調現在正百分之百專注於術後復健，康復過程估計需12至15個月，他的目標是：「若能恢復到可以投球的狀態，希望能再次從零開始競爭。」達比修有曾在2024年賽季因個人因素短暫進入過此名單，本次則是職業生涯第二次。儘管他被譽為球隊的「精神導師」，但進入受限制名單後，他將暫時離開球隊環境，全心投入重返大聯盟投手丘的艱辛之路。