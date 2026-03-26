我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧愷威過去在小聯盟長期擔任先發的底子，讓他擁有優於一般後援投手的體力條。（圖／美聯社／達志影像）

▲太空人的牛棚向來以強大的「勝利組」聞名，由黑德（Josh Hader）與阿布瑞尤（Bryan Abreu）等人築起的比賽後段防線幾乎不可撼動。（圖／美聯社／達志影像）

▲休賽季轉隊至休士頓太空人的27歲右投鄧愷威，確定擠進開季26人名單。這是繼2019年陳偉殷後，再度有台灣投手從大聯盟開季出發。（圖／美聯社／達志影像）

帶著春訓被打擊率僅0.088的鬼神數據，鄧愷威在2026年開季成功擠進休士頓太空人的26人名單。對台灣球迷而言，這無疑是振奮人心的感性時刻；但褪去激昂的情緒，大聯盟終究是個極度現實的修羅場。鄧愷威能在這個以「鐵腕」聞名的太空人體系中待多久？這不僅取決於他個人的控球，更取決於這支德州勁旅本季的先發輪值與牛棚板塊如何劃分。太空人本季擔綱頭號先發的是去年迎來大爆發的杭特·布朗（Hunter Brown）。布朗在2025年賽季繳出防禦率2.43與206次三振的宰制級成績，更在美國聯盟賽揚獎票選高居第三。他擁有時速96英里以上的四縫線速球與伸卡球，搭配極具引誘性的曲球，是球隊目前最倚重的王牌。二號先發則是休賽季透過交易從海盜隊網羅的麥克·伯羅斯（Mike Burrows）。伯羅斯具備逼近百英里的火球與極品變速球，去年防禦率3.94，被美媒視為輪值中的大黑馬。三號先發則是太空人休賽季在國際市場的最大收穫—來自日本職棒的今井達也。27歲的今井去年在日職繳出防禦率1.92與178次三振的頂級數據，其高天花板與多元的變化球路備受教練團期待。檢視太空人本季的先發輪值，雖然前段班依舊具備壓制力，但在漫長的162場例行賽中，傷病風險與局數控管永遠是教練團最大的考驗。當先發投手提前崩盤，或是比賽進入因雨暫停等突發狀況時，牛棚裡就需要一個能隨時熱身、且具備「吃局數」能力的長中繼（Long Reliever）。這正是鄧愷威最大的優勢。過去在小聯盟長期擔任先發的底子，讓他擁有優於一般後援投手的體力條。相較於多數只能投1局的牛棚刺客，鄧愷威具備跨局數投球的「橡皮手臂」特質。在牛棚過度消耗的系列賽中，他這種能一口氣吃下2到3局的投手，將是總教練艾斯帕達（Joe Espada）調度上極為依賴的保險桿。太空人的牛棚向來以強大的「勝利組」聞名，由黑德（Josh Hader）與阿布瑞尤（Bryan Abreu）等人築起的比賽後段防線幾乎不可撼動。鄧愷威現階段的任務，並非去競爭第8局或第9局的終結任務，而是在「先發退場」到「勝利組接手」之間的第5至第7局，扮演好「橋樑」的角色。這是一個容錯率相對較大，但也極度考驗穩定性的位置。如果在球隊微幅落後或領先時登板，他必須展現出春訓期間WHIP僅0.84的精準控球，避免製造無謂的保送。只要能穩穩度過中段戰的危機，不讓比賽提早進入垃圾時間，他就能在教練團心中建立起難以取代的信任感。多數大聯盟中繼投手為了追求極致的壓制力，往往只依賴2種球路（如極速火球搭配滑球）。但鄧愷威得益於太空人運科研發的「優化簡報」，手握5種實戰球路。這種武器庫的多樣性，讓他在面對同一位打者第2次時，仍能拿出不同的配球策略。結合他高達2700轉的直球與極具引誘性的橫掃球（Sweeper），鄧愷威在牛棚中就像一把瑞士刀。他可以對付右打，也能用變速球與曲球干擾左打。只要他不投出保送自亂陣腳，這5種球路的戰術價值，將是他長期留在26人名單的最強護城河。上賽季在舊金山巨人獲得先發機會，鄧愷威如今來到太空人改變角色，他在2026年賽季將不再只是過往被戲稱「上來觀光」的球員。只要他能持續發揮長中繼的局數吸收能力，並在橋樑任務中展現穩定性，這位來自台灣的右投，絕對有機會在休士頓的鐵牛棚中，為自己預約一個長期的席位。