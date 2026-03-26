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▲新人陳映辰在昨晚的電話民調脫穎而出。（圖／翻攝陳映辰臉書，2026.03.26）

▲新人陳映辰在昨晚的電話民調脫穎而出。（圖／翻攝陳映辰臉書，2026.03.26）

下屆台中市議員選舉，民進黨在潭雅神區4搶3，2名男性老將面臨2位年輕女性新人挑戰，中央黨部昨晚進行電話民調，老將蕭隆澤34.47%奪冠，新人陳映辰排第3，繼昨天山城子弟兵詹智翔於電話民調勝出，新潮流系立委蔡其昌今天再下一局。台中市議員第5選區（神岡區、大雅區、潭子區）有6席議員，分別是3席國民黨賴朝國、吳呈賢、羅永珍；1席無黨籍徐瑄灃；2席民進黨蕭隆澤、周永鴻，6人都將挑戰連任。民進黨部評估下屆有3席實力，新人陳映辰、林鈺梅出馬挑戰老將，昨晚進行電話民調。民進黨4名老幹新枝，英系的蕭隆澤曾任國民黨籍潭子鄉長，基層實力雄厚，此番挑戰5連霸；已連任2屆的周永鴻曾任市府民政局長，被視為前市長林佳龍的子弟兵，目前任民進黨團總召；大雅區上雅里長陳映辰是英國諾丁漢特倫特大學碩士，去年在立委蔡其昌推薦下加入民進黨，先生張睿倉曾代表民眾黨參選立委及市議員；林鈺梅是前民進黨市議員許水彬的二媳婦，是有意從科技業轉換跑道的年輕媽媽。根據今（26）日公布的電話民調結果，蕭隆澤34.47%、周永鴻33.70%、陳映辰20.67%、林鈺梅11.16%。