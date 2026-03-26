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國民黨新竹縣長初選競爭白熱化，由副縣長陳見賢對決立委徐欣瑩，根據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，徐欣瑩不僅在黨內互比中，大幅領先10.3個百分點；在對外迎戰民進黨潛在人選鄭朝方時，優勢更為明顯，呈現「全面壓制」態勢。同時，民調也反映出，即便是國民黨鐵票部隊，對於陳見賢的參選條件與戰力，已轉為觀望甚至動搖的態勢。《美麗島電子報》今（26）日公布民調結果，若由徐欣瑩對上鄭朝方，支持度為44.7%對27.0%，領先幅度高達17.7個百分點，至於不投票或投廢票的有16.2%，未明確回答則占12.1%；反觀若改由陳見賢出馬，支持度為39.7%，對上鄭朝方的31.2%，雖同樣領先綠營競爭對手，但僅小贏8.5個百分點，相較徐欣瑩的差距明顯縮水。若回到國民黨內部競爭，徐欣瑩以43.7%的支持度，大幅領先陳見賢的33.4%，兩人差距達10.3個百分點，另有23%選民尚未表態。尤其在泛藍支持者中，徐欣瑩更拿下54.4%的支持度，遠高於陳見賢的37.8%，顯示基層支持度已出現明顯傾斜。值得注意的是，陳見賢近期因過往「一清專案」紀錄與相關爭議接連曝光，形象受到衝擊。百萬網紅Cheap更形容，這場對決是「NASA博士對上江湖味」，負面議題也讓部分泛藍選民對陳見賢產生疑慮。上述調查由《美麗島電子報》委託畢肯市場研究公司執行電訪，並由戴立安進行問卷設計與分析，調查時間為3月23日至25日，針對設籍在新竹縣並年滿20歲的民眾， 進行電腦輔助電話訪問方式（CATI），成功訪問的樣本數為1,072份，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。