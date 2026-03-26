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韓國媒體《體育朝鮮》於昨（25）日撰文重砲抨擊洛杉磯道奇隊為「親日球團」，不滿總教練羅伯玆（Dave Roberts）將春訓狀態火熱的韓國內野手金慧成下放小聯盟，卻讓防禦率破15的日本投手佐佐木朗希留在先發輪值，直指教練團用人標準充滿偏見。根據《體育朝鮮》報導，現年27歲的金慧成在今年春訓表現極佳，出賽9場繳出打擊率.407、上壘率.448、長打率.519，外加1轟、6打點的成績單，積極展現他打擊實力的進步。然而，道奇隊最終仍決定將他下放小聯盟磨練。反觀24歲的「令和怪物」佐佐木朗希，在春訓的表現堪稱災難。他在24日對陣天使隊的最後一場熱身賽中，僅投2局就投出6次四壞球與2次觸身球，雖然沒被敲安但狂丟5分，春訓防禦率飆升至慘不忍睹的15.58。儘管如此，羅伯玆已對外證實，佐佐木將進入開季先發輪值，並預計於31日先發交手克里夫蘭守護者隊。《體育朝鮮》在報導標題寫下：「顯露本性的『親日球團』道奇！4成韓國打者遭降級，防禦率15.58日本投手卻先發...面對球迷喝采，羅伯玆展現『無盡的日本愛』。」報導內容指出，許多道奇球迷也對佐佐木的狀態表示擔憂，認為他更應該到小聯盟調整或轉入牛棚，而不是強行留在大聯盟先發。報導進一步質疑，佐佐木與金慧成皆為旅美第二年，金慧成去年在71場大聯盟賽事中繳出.280打擊率，並隨隊奪冠；佐佐木去年雖在季後賽表現亮眼，但開季後的慘烈數據與金慧成的火熱狀態對比，讓韓國媒體難以接受教練團的決定，甚至認為這是出於對日本球員的偏袒。雖然韓媒憤恨不平，但許多外媒分析指出，兩人的球隊定位與合約性質截然不同。佐佐木朗希與道奇簽署的是大聯盟合約，加上道奇隊對他天賦寄予厚望，將他視為球隊未來的先發核心，因此會給予較大的容錯空間。而金慧成去年也是從3A開季，直到5月才重返大聯盟。道奇隊內野競爭激烈，將金慧成暫時放回小聯盟維持每日出賽手感，是教練團長遠的戰術安排。然而，這項調度在日韓兩國敏感的競爭關係下，無疑再次點燃了輿論的導火線。