洛杉磯道奇隊迎來2026年大聯盟賽季開幕戰，陣中日籍球星大谷翔平為了激勵團隊士氣，在交手亞利桑那響尾蛇的比賽前夕，特別準備了驚喜大禮。大谷翔平大手筆贈送全隊每人一支價值約4000美元（約12萬7000元台幣）的Seiko高級腕錶，並附上期許奪冠的熱血留言，展現超級球星的霸氣與貼心。
置物櫃前的驚喜 名錶與威士忌
根據ESPN等美國媒體報導，道奇隊球員們在開幕戰當天走進休息室時，發現各自的置物櫃前擺放著兩個禮物袋。其中一個是大谷翔平贈送的Seiko腕錶，另一個則是總教練羅伯斯送出的威士忌。
大谷翔平在禮物中附上了一段充滿野心的訊息：「開幕快樂！一起邁向3連霸吧！大谷翔平（Happy opening day! Let's go for the three-peat! Shohei Ohtani）」，期盼帶領這支衛冕軍完成自紐約洋基隊以來的世界大賽3連霸偉業。
羅哈斯感動：這是世界最棒球員送的禮物
收到這份充滿意義的大禮，37歲的資深內野手羅哈斯受訪時難掩激動。他表示：「這真的是非常棒的禮物，我會一輩子珍惜。翔平不僅善用自己的影響力回饋隊友，也很照顧洛杉磯的社區，這完全展現出他不僅在場上，在場外也是個多麼棒的人。」
羅哈斯強調，雖然球隊成員來自世界各地，但所有人一生都會記得這支手錶，記得這是「世界最棒的球員在2026年開幕戰送的禮物」。隊友赫南德茲也笑著稱讚大谷翔平一直都很棒，表示他雖然平時話不多，但在春訓期間私底下與大家相處得非常愉快。
謙遜性格凝聚團隊士氣
在這場眾所矚目的開幕戰中，大谷翔平擔任先發第1棒指定打擊，而同鄉好手山本由伸則擔任先發投手。專門報導道奇隊的媒體《Dodgers Nation》也大力稱讚大谷翔平的舉動，認為他不只擁有歷史級別的實力，其謙遜與平易近人的性格更是推動他前進的巨大原動力。
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根據ESPN等美國媒體報導，道奇隊球員們在開幕戰當天走進休息室時，發現各自的置物櫃前擺放著兩個禮物袋。其中一個是大谷翔平贈送的Seiko腕錶，另一個則是總教練羅伯斯送出的威士忌。
大谷翔平在禮物中附上了一段充滿野心的訊息：「開幕快樂！一起邁向3連霸吧！大谷翔平（Happy opening day! Let's go for the three-peat! Shohei Ohtani）」，期盼帶領這支衛冕軍完成自紐約洋基隊以來的世界大賽3連霸偉業。
收到這份充滿意義的大禮，37歲的資深內野手羅哈斯受訪時難掩激動。他表示：「這真的是非常棒的禮物，我會一輩子珍惜。翔平不僅善用自己的影響力回饋隊友，也很照顧洛杉磯的社區，這完全展現出他不僅在場上，在場外也是個多麼棒的人。」
羅哈斯強調，雖然球隊成員來自世界各地，但所有人一生都會記得這支手錶，記得這是「世界最棒的球員在2026年開幕戰送的禮物」。隊友赫南德茲也笑著稱讚大谷翔平一直都很棒，表示他雖然平時話不多，但在春訓期間私底下與大家相處得非常愉快。
謙遜性格凝聚團隊士氣
在這場眾所矚目的開幕戰中，大谷翔平擔任先發第1棒指定打擊，而同鄉好手山本由伸則擔任先發投手。專門報導道奇隊的媒體《Dodgers Nation》也大力稱讚大谷翔平的舉動，認為他不只擁有歷史級別的實力，其謙遜與平易近人的性格更是推動他前進的巨大原動力。