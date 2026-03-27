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▲詹姆斯復出後的8場比賽中，場均貢獻18.6分、7.8籃板及6.5次助攻，帶領球隊取得7勝1負。（圖／美聯社／達志影像）

▲據ESPN統計，唐西奇成為自1986年喬丹（Michael Jordan）以來，首位能在連續6場客場比賽中場均得分超過40分的球員。（圖／取自洛杉磯湖人 X）

洛杉磯湖人隊昨日以137：130擊敗印第安納溜馬隊，持續展現強大的競爭力。根據最新統計，湖人隊在最近15場比賽中豪取13勝2負的驚人戰績，同期勝率高居聯盟第2。隨著詹姆斯（LeBron James）復出後的完美融入，加上唐西奇（Luka Doncic）歷史級別的表現，這支紫金軍團已從季初的低迷中脫胎換骨，正式進入「季後賽模式」。湖人隊在過去15場比賽中的表現，反映在各項效率指標的顯著提升，已成為全聯盟最不容忽視的威脅：▪️戰績同期第2：取得13勝2負，成功將排名提升至西部第3位。▪️進攻效率第3：場均轟下121.5分，火力全開。▪️防守效率第10：場均失分控制在112.5分，擺脫了先前防守崩盤的窘境。▪️淨效率第5：場均勝分達到+9.0分，展現對比賽的統治力。詹姆斯復出後的8場比賽中，場均貢獻18.6分、7.8籃板及6.5次助攻，帶領球隊取得7勝1負。即便已高齡41歲，詹姆斯仍頻頻在比賽中上演暴扣，其身體天賦依然驚人。目前的詹姆斯精確定位了自己的角色，轉向以輔助、籃板及組織為主的「三當家」地位。他不再強求個人單打獨鬥，而是透過精準的傳球與積極的拼搶，讓隊友發揮更佳。這也打破了外界先前認為他與東契奇「不兼容」的傳聞，事實證明，兩人同時在場時，湖人的防守與進攻平衡感達到了賽季新高。除了詹姆斯的輔助，湖人隊能重返巔峰的另一大核心是唐西奇。在對戰溜馬隊的比賽中，唐西奇狂砍全場最高的43分。據ESPN統計，唐西奇成為自1986年喬丹（Michael Jordan）以來，首位能在連續6場客場比賽中場均得分超過40分的球員。唐西奇與女朋友分手後「狀態爆表」，不僅在進攻端無懈可擊，後撤步三分球更是不斷讓客場球迷沸騰。本場比賽湖人「三巨頭」齊發威，除了東契奇的43分，里夫斯（Austin Reaves）貢獻25分，詹姆斯也有23分進帳，甚至連海斯（Jaxson Hayes）都攻下21分。在常規賽最後階段，湖人隊展現出的韌性令全聯盟震驚。特別是在與休斯敦火箭隊的卡位戰中，湖人兩度擊敗對手，成功將火箭隊甩至西部第6，自己則穩坐西部前3。從季初的質疑到現在被視為奪冠熱門之一，湖人隊僅用了15場比賽就證明了實力。目前湖人戰績47勝26負，接下來將回到主場對陣籃網隊與巫師隊。