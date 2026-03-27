我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）今（27）日迎來大聯盟生涯第2次的開幕戰先發。身穿象徵衛冕軍榮耀的「金色戰袍」，山本由伸在主場對陣亞利桑那響尾蛇隊的比賽中，前3局表現穩健，卻在第4局遭到佩爾多莫（Geraldo Perdomo）擊出2分打點全壘打。NHK球評、日本大聯盟傳奇名將齋藤隆賽後對此失投球提出嚴厲批評，認為該打席的配球顯得「漫不經心」。山本由伸今日開局展現強大宰制力，1局下半雖與首名打者馬提（Ketel Marte）纏鬥10球，最終仍以指叉球將其三振，隨後更與捕手搭檔冷靜抓到盜壘跑者。然而比賽進行到4局下半，山本由伸先是被卡羅爾（Corbin Carroll）敲出右外野安打，隨後在面對佩爾多莫時，於2好球後的有利球數下，投出一顆153公里（約95.2英里）的高手位速球，卻直接被送出右外野大牆。這發2分砲讓原本沸騰的道奇體育場瞬間鴉雀無聲。山本由伸站在投手丘上望向右外野看台，神情懊惱並低聲自語，似乎對自己的失投感到難以置信。擔任NHK BS頻道解說員的前道奇隊名將齋藤隆，針對該顆失投球給出冷酷評價。齋藤隆指出：「那球絕對不是在領先球數下該投的位置，確實顯得有點漫不經心。如果非要投那個位置，至少球路要更刁鑽，或者高度要再拉得更高才對。」儘管第4局遭遇亂流，山本由伸在第3局曾靠著隊友費里曼（Freddie Freeman）的神級守備逃過一劫。當時1出局一、二壘有人的危機時刻，馬提擊出一記直衝一壘邊線的強勁平飛球，身高193公分的費里曼展現驚人彈跳力，單手高舉手套將球攔截，隨後精準傳向二壘完成雙殺。這記美技引發日本球迷在社群平台X（原推特）上的熱烈討論，不少球迷留言表示：「費里曼太強了！簡直是山公的救命恩人」、「一定要送費里曼幾瓶Yunker（日本知名提神飲料）表達謝意」。山本由伸今日主投5局被擊出5支安打失2分，好在道奇隊5局下半終於突破響尾蛇隊先發賈倫（Z. Gallen）的投球，中外野手帕赫斯（A. Pages）的三分砲，幫助球隊1分反超，山本也就此解套。