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夏洛特黃蜂今日在主場迎戰紐約尼克，全場焦點完全鎖定在超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）身上。他不僅率領球隊以擊敗強敵，更在比賽中寫下震撼聯盟的歷史里程碑——正式以20歲又236天成為NBA歷史上單賽季投進克努佩爾今日開賽便展現精準射程，上半場在三分線外。當他投進個人本場第3記三分彈時，正式宣告達成單季的壯舉。這項紀錄原先由保持，如今克努佩爾以更年輕的年歲刷新門檻，確立了他作為當今聯盟最強新生代外線威脅的地位。靠著克努佩爾在第二節的猛烈外線攻勢，黃蜂成功在半場結束時以取得10分領先，奠定了勝負基調。進入下半場後，克努佩爾持續在進攻端施壓。他在外線展現極高的穩定度，全場三分球合計，最終轟下。無論是持球單打還是接球即射，克努佩爾的火力讓尼克防線防不勝防，一度助隊領先達20分之多。雖然尼克在末節試圖反撲，但黃蜂憑藉克努佩爾整場所建立的領先優勢與外線威懾力，最終以11分之差穩穩收下勝利，同時中止了尼克的七連勝。而克努佩爾也正用手中的籃球不斷推高新秀的天花板。這項歷史級的三分紀錄，也讓他確立了在年度新人王競逐中的領先地位，成為問鼎榮耀的最高呼聲者。