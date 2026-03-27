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▲日本隊本屆經典賽在8強爆冷出局寫下隊史最差紀錄，雖然總積分大失血，但目前仍以6337分霸佔世界第一的寶座。（圖／記者葉政勳攝）

▲委內瑞拉在2026年WBC擊敗美國奪下隊史首冠，賽後WBSC積分暴漲339分至3992分，正式躍升世界第5（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽(WBC)落幕，世界棒壘總會(WBSC)於今（27）日公布最新的世界排名。雖然台灣在本屆賽事無緣挺進8強，但依舊穩穩守住世界第2的寶座，緊追在霸主日本之後。而本屆在冠軍戰擊敗美國奪下經典賽首冠的委內瑞拉，積分大幅暴漲339分、躍升至世界第5；至於本屆WBC打出歷史最差成績的日本，則以6337分持續穩坐世界第一，但積分相較2025年底下降了339分，與第2名台灣的差距正在縮小。回顧本屆經典賽小組賽，中華隊雖然不敵澳洲與日本，但成功擊退了捷克與死敵南韓，最終以2勝2敗的成績作收。儘管在比較失分差後遺憾無緣晉級8強，但成功避免了小組墊底的命運，也確定下屆經典賽不需從資格賽打起。在最新公布的世界排名中，台灣隊以5302分的積分，繼續穩坐世界第2的傲人位置。反觀在2023年經典賽奪下冠軍的日本隊，本屆賽事卻在8強賽爆冷不敵委內瑞拉，寫下令人錯愕的隊史最差成績。儘管如此，日本目前仍以6337分的總積分傲視群雄穩居世界第一，不過與2025年底的6676分相比，已經大幅流失了339分，領先優勢正逐漸被拉近。這次的最新世界排名全面納入了本屆經典賽的成績，並以2026年的積分正式取代了2023年的分數。新科世界冠軍委內瑞拉在奪下隊史首冠後，一口氣狂霸了1150分的冠軍積分，以總積分3992分(較前次上升339分)強勢位居世界第5，對排名前段班的列強產生極大威脅。綜觀目前的世界前5名名單，整體順位並沒有發生變動。除了榜首日本與第2名的台灣之外，棒球霸主美國以4357分名列第3，韓國則以4239分緊追在後位居第4。緊接在委內瑞拉之後的依序為美國(953分)、多明尼加(905分)以及義大利(858分)。除了前段班的激烈競爭，世界排名的中段班也迎來了大洗牌。波多黎各目前以3298分攀升至第6名，成功超越了下滑至第7名的墨西哥(3227分)；巴拿馬則以2744分穩居第8名。澳洲隊成為這次前10名榜單中進步最為顯著的國家，他們上升了2個名次來到第9名(2425分)，一舉超越了第10名的荷蘭(2358分)。此外，多明尼加的排名也大步向前，順利回升至第11名(2334分)，與本屆賽事表現低迷、慘跌至第12名的傳統強權古巴(2291分)正式互換位置。