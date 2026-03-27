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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）於今日（27日）開幕戰表現亮眼，主投6局失2分，帶領球隊以8：2擊敗亞利桑那響尾蛇隊。這場勝投不僅讓他成為史上首位連續兩年在開幕戰奪勝的日籍投手，更贏得了道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）的高度評價。今日在當地轉播中擔任解說嘉賓的柯蕭，對於山本由伸變幻莫測的球路感到驚嘆，甚至以「藝術品」來形容山本地投球內容。賽後得知老大哥的稱讚，山本由伸臉上難掩笑意地表示：「真的非常開心！克蕭總是很常鼓勵我、對我說這類暖心的話。聽到他這麼說，會讓我更有動力繼續努力前行。」兩代強投之間的惺惺相惜，成為道奇休息室內的佳話。本場比賽的一大焦點是今年全面引入的「ABS挑戰系統（自動球影系統，通稱機器人裁判）」。首局面對卡羅爾（Corbin Carroll）時，山本投出一顆看似好球的內角球，主審第一時間判定為三振，但在打者提出挑戰後，系統顯示該球僅高出好球帶約0.2英寸（5.08毫米），判決隨即翻轉為壞球。儘管原本的三振飛了，山本由伸卻展現出極佳的氣度。他在受訪時談到：「雖然這對投手來說可能有利也有弊，但我個人很喜歡『能夠給出正確判決』這件事，我對此持正面的態度。」這種不因判決波動而動搖的心態，正是他能完成6局優質先發的關鍵。山本由伸今日總計用95球完成6局任務，被擊出5支安打、送出6次三振，且全場「無四壞球」，控球精準度驚人。雖然在第4局遭到珀多莫（Geraldo Perdomo）擊出2分砲一度落後，但山本隨即穩住陣腳，成功等到隊友帕赫斯（Andy Pages）的逆轉全壘打支援。這場勝利讓山本由伸超越過往所有日籍前輩，成為歷史上唯一能連續兩年在開幕戰拿下勝投的日本投手。山本謙虛地表示：「身為球季的第一戰，能拿下勝利確實鬆了一口氣，但球季才剛開始，我會繼續加油。」