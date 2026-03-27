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國際奧林匹克委員會（IOC）於昨日（26日）正式宣布一項極具影響力的重大政策轉變：自2028年洛杉磯奧運會起，將全面禁止跨性別女性運動員參加女子組別賽事，並強制要求所有參加女子項目的選手必須通過「一生一次」的基因檢測，以確保賽事的公平性與安全性。這項新規是在國際奧委會首位女性主席考文垂（Kirsty Coventry）領導的執委會會議後拍板定案。考文垂強調，這項政策是以科學為依據，並由醫學專家主導制定。她表示：「在奧運賽場上，即使是最微小的差距也能決定勝負。讓生理男性參加女子項目顯然是不公平的，在某些高強度運動中，這甚至會引發嚴重的安全問題。」根據新規，參賽資格將由一次性的基因檢測決定。檢測重點在於篩查「SRY基因」（性別決定區域Y基因），這是促使男性特徵發育的關鍵。國際奧委會表示，運動員可透過唾液、口腔拭子或血液樣本進行檢測，結果為陰性者將永久獲得女子項目參賽資格。這項禁令不僅針對跨性別女性，也涵蓋了絕大多數具有「性別發展差異」（DSD）且經歷過男性青春期的運動員。國際奧委會指出，研究顯示男性在力量、爆發力與耐力方面具有明確的性能優勢，即便接受荷爾蒙治療也無法完全消除。此項政策也對近年來爭議不斷的拳擊項目做出回應。在2024巴黎奧運中，阿爾及利亞選手赫利夫（Imane Khelif）與台灣選手林郁婷曾因性別檢測問題遭到國際拳擊協會（IBA）質疑。雖然林郁婷上週已證實通過現行檢測並重返賽場，但2028年起，所有選手都必須符合國際奧委會統一的SRY基因檢測標準。赫利夫先前受訪時曾表示，她願意接受任何檢測以參加洛杉磯奧運。世界田徑聯合會（World Athletics）對此表示歡迎，認為「性別認同不能凌駕於生物性別之上」，統一步驟有助於保護女性運動員的競技環境。然而，反對聲音也隨之而來。兩屆奧運800公尺冠軍塞門亞（Caster Semenya）痛批這項政策是「污名化」與「政治壓力的產物」，認為這並非出自對運動員的關懷。LGBTQ+組織則擔憂此舉會加劇社會兩極化，並向基層體育傳遞「跨性別者不受歡迎」的負面訊息。此外，法國等部分國家的隱私法禁止基因檢測確定性別，考文垂對此表示，受影響運動員可選擇在第三國接受篩查。從2028年開始，奧運女子項目將僅限「生理女性」參加。未通過檢測的運動員仍可參加男子項目、混合項目或不分性別的公開組賽事。這項被稱為「史上最具爭議」的體育政策轉變，無疑將在未來幾年面臨來自國際體育仲裁法庭（CAS）的法律挑戰，其對全球體育生態的影響仍有待觀察。