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「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)在1993年徹底離開籃球圈轉戰棒球界，不過根據芝加哥公牛隊傳奇球星葛蘭特(Horace Grant)的最新爆料，當全世界都以為「飛人」已經將籃球徹底拋在腦後時，這位前隊友的爆料卻指出，喬丹在小聯盟追逐飛球的同時，私底下其實一直在秘密進行籃球特訓。葛蘭特在知名播客節目《All The Smoke》中大爆料，直言喬丹以前還是會來和他們一起訓練，練完籃球後才去打棒球，這個驚人細節甚至連主持人巴恩斯(Matt Barnes)都感到無比驚訝。雖然喬丹離開NBA的原因早已廣為人知，包含父親詹姆斯喬丹(James Jordan)慘遭謀殺的悲劇，以及深陷賭博醜聞的龐大媒體壓力，但鮮為人知的是，他其實從未真正完全離開過公牛隊的訓練設施。葛蘭特也證實了失去父親對喬丹造成了極大打擊。他心疼地表示，外界根本不了解那種創傷，加上身為超級巨星毫無隱私的生活與精神上的嚴重耗損，讓喬丹只想逃離這一切去追求棒球夢，而當時的隊友們也從未聽聞任何關於賭博的流言蜚語。當時擁有芝加哥公牛隊的老闆藍斯道夫(Jerry Reinsdorf)同時也是芝加哥白襪隊的老闆。喬丹正是與白襪隊旗下的2A球隊伯明罕男爵隊簽下合約。雙方的關係非常深厚，藍斯道夫甚至在此期間照樣支付喬丹全額的NBA頂薪。在遠離NBA鎂光燈的日子裡，喬丹非常珍惜在男爵隊的單純時光。習慣了頂級待遇的他，不僅從不抱怨必須捨棄專機改搭巴士四處奔波，也不介意球隊住宿條件降級為普通的La Quinta連鎖汽車旅館。雖然他在棒球場上的表現稱不上頂尖，但男爵隊的主場卻因此吸引了超過46萬7000名球迷進場朝聖，成為最強吸票機器。喬丹在棒球休賽季悄悄回到籃球訓練場的舉動，也讓人聯想到許多頂尖運動員與他們所離開的運動之間的微妙關係。例如美式足球NFL明星格隆考斯基(Rob Gronkowski)在首次退役期間依然保持著巔峰的體能狀態，讓他的復出無縫接軌；而桑德斯(Deion Sanders)更是在1990年代同時完美兼顧職業棒球與美式足球。面對30歲且毫無職業棒球經驗的未知領域，喬丹並未因為表現不如籃球場上那般神勇而感到沮喪。資深記者格林柏格(Mike Greenberg)回憶道，他曾看過喬丹贏得多座總冠軍、MVP甚至奧運金牌，但當他看到喬丹坐在比高中休息室還小的小聯盟更衣室裡，渾身沾滿廉價啤酒、抽著雪茄並拿著球棒時，臉上卻洋溢著他見過最滿足的笑容，是那種發自內心的快樂與平靜。最終，籃球的呼喚再次響起，在1994至95縮水賽季結束後，喬丹決定告別棒球，上演了震撼全球的第二次公牛王朝大回歸。