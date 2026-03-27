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2026年九合一選舉腳步漸近，基隆市長謝國樑拚連任，民進黨則派基隆市議長童子瑋出戰。根據TVBS民調中心最新數據，謝國樑施政表現獲得51%市民肯定，較去年底上升3個百分點；不滿意度降至31%。自2024年10月以來呈現穩定上升趨勢。對此，謝國樑表示將以具體成果爭取認同；童子瑋則認為各區數據落差大，民調僅供研究參考。調查顯示，基隆市民投票意願高，超過八成表示會參與投票，更有近六成表示一定會參加投票。在謝國樑與童子瑋兩人對決的情況下，謝國樑以45%的支持度領先童子瑋的30%，雙方差距達15個百分點，不過仍有25%選民還未表態。謝國樑在30歲以上的各個年齡層，都保有10%以上的領先優勢，其中以50至59歲53%的支持度大幅領先童子瑋。至於20至29歲的青年選民中，謝國樑僅以36%微領先童子瑋的34%；另外，高達三成尚未表態，如何爭取未表態選民的認同，將是基隆選情的觀察重點。針對民調結果，謝國樑表示，領先幅度與三個月前相近，顯示仍有部分市民觀望，市府團隊會持續推動市政，用具體成果爭取認同。童子瑋指出，對比去年12月民調，人口最多的安樂區差距已從15%縮小至3%，但傳統深藍信義區卻從平手變落後，認為各區結果落差較大，民調數據將留作團隊研究使用。本次調查是TVBS民意調查中心於115年3月19日至3月26日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1341位20歲以上基隆市民，其中拒訪為255位，拒訪率為19.0%，最後成功訪問有效樣本1086位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為中國國民黨基隆市黨部。