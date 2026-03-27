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北海道日本火腿鬥士隊王牌投手伊藤大海，於今日（27日）對陣福岡軟銀鷹隊的開幕戰中表現失常。他主投5.2局慘遭3發全壘打轟炸、失5分退場，最終火腿隊以5：6惜敗。由於今日多名曾參加世界棒球經典賽的強投集體崩盤，外界紛紛質疑伊藤是否仍未走出調整陰影，但總教練新庄剛志賽後仍展現絕對信任，宣告其先發輪值不變。現年28歲的伊藤大海，繼2024年後再度擔綱開幕戰先發重任。雖然首局隊友便攻下3分支援，但伊藤卻無法壓制軟銀強大火力。他在第2、3、4局分別遭到栗原陵矢、近藤健介與山川穗高開轟，追平了他在2024年8月18日對陣歐力士時創下的單場3被彈生涯最差紀錄。伊藤大海賽後神情嚴峻地表示：「在關鍵時刻球路投得太甜，結果被對方掌握住了。下次比賽我會努力修正這些錯誤。」總計他今日被擊出9支安打，未能完成6局投球便被換下場。伊藤大海今日的低迷並非孤例。綜觀今日各場開幕戰，去年曾代表國家隊出征WBC的頂尖投手紛紛「落馬」，歐力士宮城大彌投1又2/3局慘丟8分遭KO；火腿中繼投手古林睿煬只投2/3局，被敲2安、送出2保送，丟掉致勝分吞敗；中日後援投手阿布瑞尤單局痛失4分。這種現象也起不少媒體和社群熱議，不少球迷擔心WBC高強度賽事對投手造成的長期疲勞與調整難度，是否仍持續影響著這些王牌球員的開季表現。儘管伊藤大海首戰表現不如預期，火腿隊監督新庄剛志對他的信心並未動搖。新庄監督在賽後受訪時語氣輕鬆地表示：「就算調整得再好，會被打的時候就是會被打。開幕戰那種緊張感只有投手本人懂，可能球威不如預期，我們就期待他下一場的表現吧。」當被問及伊藤大海是否會按照原定計畫繼續在輪值內時，新庄監督斷言：「那是當然的！他會照常中6日先發。OK？」這意味著伊藤大海將於4月3日在火腿隊主場，迎戰今日同樣慘遭KO的宮城大彌所屬的歐力士隊。對於伊藤大海而言，下一場先發將是證明自己已擺脫「WBC後遺症」的關鍵戰役。在維持球速的同時，如何找回過往精準的控球與壓制力，將決定他能否坐穩火腿隊新一代王牌的寶座。