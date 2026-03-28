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小聯盟3A今（28）日正式開季，效力紅襪3A球隊的台灣好手鄭宗哲，在對陣大都會3A的開幕戰中先發出陣，於第2局首打席就鎖定大都會華裔明日之星唐天賜（Jonah Tong）的一顆88.8英哩內角卡特球，以99.9英哩的強勁擊球初速打出右外野滾地安打，不僅敲出本季首安，更是紅襪3A球隊本賽季的第一支安打，為波折不斷的旅美之路打下一個振奮人心的新起點。休賽季，鄭宗哲經歷了令人心疼的4次指定讓渡（DFA）波折，輾轉落腳紅襪體系。本屆世界棒球經典賽（WBC）是他難得的高光時刻，對決南韓一役更是對火球男郭彬轟出超前陽春全壘打，最終4場出賽打擊三圍高達.333/.571/.667，攻擊指數（OPS）1.238全隊最高，與「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、張育成共築中華隊最強火力。不過，從經典賽回歸春訓後，鄭宗哲的打擊手感急速冷卻，春訓熱身賽15打數僅2安打、吞下9次三振，最終遭紅襪下放小聯盟春訓營，本季只能從3A出發，等待被召喚的那一天。今日3A開幕戰，鄭宗哲擔任先發第7棒游擊手。第2局下半，他在首打席就面對了被視為大都會農場重點培育的華裔大物投手唐天賜，面對一顆88.8英哩的內角卡特球，鄭宗哲判斷精準果斷出棒，以高達99.9英哩的擊球初速將球打進右外野形成滾地安打，這支開幕首安同時也是紅襪3A本賽季的第一支安打。第5局下半輪到第2打席，唐天賜已經退場，鄭宗哲未能再度交手，最終遭三振出局；第7局下半第3打席擊出二壘滾地球出局。第8局下半。鄭宗哲在1出局滿壘的關鍵時刻上場打擊，面對曾效力洋基與紅襪的火球後援投手博迪（Nick Burdi），他接到一顆85.5英哩的內角低滑球，打成一壘滾地球出局，但這記打點滾地球成功讓三壘跑者跑回本壘得分，成為紅襪3A全場比賽唯一的1分。最終紅襪3A以1：3落敗，開幕戰吞下敗仗，但鄭宗哲今日4打數1安打、貢獻1分打點、吞1次三振，賽後打擊率0.250、攻擊指數0.500，能在3A開幕戰就打出成績，無論如何都是一個令人期待的好兆頭。