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洛杉磯天使隊對戰休士頓太空人的比賽，菊池雄星先發登板，主投4.1局雖然被敲出8支安打，但僅失掉兩分，可惜未能完成五局投球，無法取得勝投資格。菊池雄星邁入大聯盟生涯第8年，上季則出賽33場，拿下7勝11敗、防禦率3.99的成績。第2局天使靠著約什·洛（Josh Lowe）的三分砲再度取得領先；第5局則由神鱒楚奧特（Mike Trout）擊出陽春全壘打追加分數，為菊池提供火力支援。這也是楚奧特開季連續兩場開轟，成為球隊自1996年戴維斯（Chili Davis）以來，睽違30年的第5位達成此紀錄的球員。雖然菊池雄星四局過程中局局皆有被敲安，但仍靠著滾地球和關鍵三振力保不失。然而在第5局遭阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez）擊出陽春砲，失掉分數；之後再被敲出今日的第8支安打，在1出局情況下被迫退場，距離取得勝投資格僅差2個出局數。